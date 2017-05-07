Новости ретро-игр — лучшее за две недели

- Постсоветский разработчик делает продолжение Ninja Gaiden — на Windows, а не NES, но зато со своими уровнями и спрайтами.
- Красивая «метроидвания» Nightkeep выйдет в Steam — спасибо сообществу, которое дало ему «зелёный свет».
- Изометрическая игра Alien 8 перекочевала на Enterprise 128 — очередной порт для не очень успешного, но хорошего британского компьютера.
- OpenLara — классический Tomb Raider в браузере и не только — теперь за Лару Крофт можно побегать практически на любой платформе.
- Tina's Adventure Island — новый платформер для MSX — духовный наследник серии Adventure Island с девочкой в главной роли.
- Платформер Twin Dragons собирает деньги на Kickstarter для выхода на NES — проект уже профинансирован, но ещё можно урвать себе картридж.
- Найдено несколько неизданных игр для ZX Spectrum на чердаке у автора — плюс история о том, как этот самый автор по издателям ходил.
- Nintendo прикрыла проект Breath of the NES, но он ещё вернётся — с другими названием и графикой, разумеется.
- Sleepwalker — утерянная и возрождённая игра для C64 — автор набрался терпения и с нуля восстановил давно утерянный проект.
- Завершился конкурс игр на «Бейсике» из 10 строк — по ссылке несколько десятков примеров того, как можно выжимать все соки из старого языка программирования.
- The Story of Zeldo — «Зельда» для PICO-8 — для «виртуальной консоли» продолжают выходить игры.
- Известный платформер VVVVVV вышел на Commodore 64 — и тем самым пробудил от спячки ещё один порт для этого же компьютера.
- Wolfcastle McBain — игра по «Симпсонам» для ZX Spectrum — Райнер «Макбэйн» Вульфкасл обзавёлся собственной стрелялкой.
- Ретро-шутер от первого лица Project Warlock просит поддержки в Steam Greenlight — конечно, не Hexen, но очень старается им быть.
- Шутер от первого лица Blood обзаведётся Java-версией — чтобы вы могли окунуться в оккультизм, насилие и чёрный юмор на любой ОС.
- ZX Spectrum Next профинансирован! — проект собрал уже £ 447 066 и вот-вот дотянется до второй дополнительной цели.