Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Защитники» Marvel — трейлер — супергеройский кроссовер разжился первым полноценным видеороликом.
- «Сверхлюди» — промо-арт — вот так будет выглядеть на экране королевская семья Аттилана.
- Канал HBO разрабатывает четыре продолжения «Игры престолов» — вселенная «Песни Льда и Огня» продолжит своё телевизионное существование.
- «Твин Пикс» — тизер — в свежем видео продолжения мистического триллера появились старые знакомые.
- NBC закрыл «Изумрудный город» после первого сезона — тёмная сказка не оправдала зрительских ожиданий.
- Hulu дал зелёный свет «Беглецам» от Marvel — одобрены съёмки полного первого сезона подросткового супергеройского боевика.
- BBC экранизирует «Войну миров» Герберта Уэллса — классическую фантастику обещают экранизировать с максимальной точностью.
- FOX закрыл сериал «Подача» на первом сезоне — бейсбольная драма не смогла собрать аудиторию, достаточную для продления.
- Amazon готовит комедию с Дэнни Девито и Джеффом Голдблюмом в главных ролях — актёры сыграют бывших музыкальных звёзд.
- Hulu заказал сериал о покорении Марса от создателя «Карточного домика» — Бо Уиллимон готовится снимать космофантастику.