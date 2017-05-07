Новости аниме — лучшее за неделю

- «Жизнь кентавра» — сэйю — среди персонажей будет девочка со змеиными головой и хвостом. Это всё, что нам нужно знать об этом сериале.
- «Со своим смартфоном в параллельном мире» — тизер — крайне невзрачно, невероятно вторично.
- «Добро пожаловать в класс превосходства» — анонс — для тех, кому сильно не хватает «Бакатеста».
- «Судьба: Девочка-волшебница Илия. Фильм: Клятва в снегу» — трейлер и промо-арт — ролик посвящён крутому Щиро.
- «Добро пожаловать в бальный зал» — третий трейлер — симпатично нарисованные бальные танцы под бодрый саундтрек.
- «Фэйри Тэйл: Крик дракона» — второй трейлер — вчера фильм вышел в японский прокат.
- Анонс аниме «Вперёд, девочка-волшебница Куруми» — если бы не «воинственная-девочка-волшебница-ангел-динозавр» мы бы и писать про этот сериал не стали.
- «Девушки на сцене: Звёздное ревю» — анонс — очередные айдолы, которые, правда, кажется, ещё и сражаются между собой.
- «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» — анонс — ни сезона без младших сестёр.
- «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — третий трейлер — оказывается, в фильме ещё и экшен будет.