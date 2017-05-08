«Стражи галактики 2» свергли в американском прокате «Форсаж 8»

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млнНед.
- 1Стражи галактики 2
Guardians of the Galaxy Vol. 2$ 145,04347
$ 33 368$ 145,01
- 2
↓1Форсаж 8
The Fate of the Furious$ 8,5−57,2%3595
$ 2 372$ 207,14
- 3
↑1Босс-молокосос
Boss Baby$ 6,2−34,1%3284
$ 1 880$ 156,76
- 4
↓2Как быть латиноамериканским любовником
How to Be a Latin Lover$ 5,3−57,2%1203
$ 4 364$ 20,72
- 5
↑1Красавица и Чудовище
Beauty and the Beast$ 4,9−27,6%2680
$ 1 844$ 487,68
- 6
↓1Сфера
The Circle$ 4,0−55,5%3163
$ 1 271$ 15,72
- 7
↓4Бахубали: Завершение
Bahubali 2: The Conclusion$ 3,2−68,9%418
$ 7 757$ 16,22
- 8
↑1Одарённая
Gifted$ 2,1−38,9%1874
$ 1 097$ 19,25
- 9
↓2Уйти красиво
Going In Style$ 1,9−47,3%2033
$ 935$ 40,65
- 10
↓2Смурфики: Затерянная деревня
Smurfs: The Lost Village$ 1,8−48,8%1902
$ 957$ 40,65
«Стражи галактики 2» полноценно начали закидывать деньги в чрево студии Marvel.
За первый уик-энд в американском прокате кино заработало $ 145 млн, а в далёком 2014 году первая часть поразила всех сборами в $ 94,3 млн. Рост составил 53,78% — это второй лучший результат по увеличению прибыли, сразу после «Первого мстителя: Противостояния», превзошедшего «Другую войну» на 88,5%.
Ели уж сравнивать с «Противостоянием», то в 2016 году фильм за первые выходные взял $ 179 млн и набрал в Штатах $ 408 млн. «Стражи галактики 2» тоже в состоянии перевалить за $ 400 млн.
В международном прокате вторая часть за этот уик-энд принесла $ 123,8 млн, на заграничных территориях забег уже идёт 13 дней, суммарная касса составляет $ 282,6 млн. Ну а общие сборы равны $ 427,6 млн. Внушительную роль, разумеется, сыграл Китай, его вклад — $ 48 млн. Корея принесла $ 13,3 млн, Россия разорилась на $ 11,6 млн.
Закончилась форсажная тирания: после трёх недель лидерства «Форсаж 8» сполз на второе место, его улов — $ 8,5 млн (а вся американская касса — $ 207 млн). Площадки всего остального мира собрали $ 950 млн. Да, «Форсаж 8» — очередной миллиардер ($ 1,158 млрд).
И сейчас в бокс-офисе активно действуют два миллиардера — «Форсаж 8» и «Красавица и Чудовище» с $ 1,186 млрд.
К слову, усилия «Стражей галактики 2» привели к тому, что Расширенная Киновселенная Marvel теперь стоит больше $ 11,3 млрд.