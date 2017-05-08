«Стражи галактики 2» свергли в американском прокате «Форсаж 8»

№ Фильм Сборы

млн ± Кино-

театры Всего

млн Нед.

1 Стражи галактики 2

Guardians of the Galaxy Vol. 2 Guardians of the Galaxy Vol. 2 $ 145,0 4347

$ 33 368 $ 145,0 1

2

↓1 Форсаж 8

The Fate of the Furious The Fate of the Furious $ 8,5 −57,2% 3595

$ 2 372 $ 207,1 4

3

↑1 Босс-молокосос

Boss Baby Boss Baby $ 6,2 −34,1% 3284

$ 1 880 $ 156,7 6

4

↓2 Как быть латиноамериканским любовником

How to Be a Latin Lover How to Be a Latin Lover $ 5,3 −57,2% 1203

$ 4 364 $ 20,7 2

5

↑1 Красавица и Чудовище

Beauty and the Beast Beauty and the Beast $ 4,9 −27,6% 2680

$ 1 844 $ 487,6 8

6

↓1 Сфера

The Circle The Circle $ 4,0 −55,5% 3163

$ 1 271 $ 15,7 2

7

↓4 Бахубали: Завершение

Bahubali 2: The Conclusion Bahubali 2: The Conclusion $ 3,2 −68,9% 418

$ 7 757 $ 16,2 2

8

↑1 Одарённая

Gifted Gifted $ 2,1 −38,9% 1874

$ 1 097 $ 19,2 5

9

↓2 Уйти красиво

Going In Style Going In Style $ 1,9 −47,3% 2033

$ 935 $ 40,6 5

10

↓2 Смурфики: Затерянная деревня

Smurfs: The Lost Village Smurfs: The Lost Village $ 1,8 −48,8% 1902

$ 957 $ 40,6 5

«Стражи галактики 2» полноценно начали закидывать деньги в чрево студии Marvel.

За первый уик-энд в американском прокате кино заработало $ 145 млн, а в далёком 2014 году первая часть поразила всех сборами в $ 94,3 млн. Рост составил 53,78% — это второй лучший результат по увеличению прибыли, сразу после «Первого мстителя: Противостояния», превзошедшего «Другую войну» на 88,5%.

Ели уж сравнивать с «Противостоянием», то в 2016 году фильм за первые выходные взял $ 179 млн и набрал в Штатах $ 408 млн. «Стражи галактики 2» тоже в состоянии перевалить за $ 400 млн.

В международном прокате вторая часть за этот уик-энд принесла $ 123,8 млн, на заграничных территориях забег уже идёт 13 дней, суммарная касса составляет $ 282,6 млн. Ну а общие сборы равны $ 427,6 млн. Внушительную роль, разумеется, сыграл Китай, его вклад — $ 48 млн. Корея принесла $ 13,3 млн, Россия разорилась на $ 11,6 млн.

Закончилась форсажная тирания: после трёх недель лидерства «Форсаж 8» сполз на второе место, его улов — $ 8,5 млн (а вся американская касса — $ 207 млн). Площадки всего остального мира собрали $ 950 млн. Да, «Форсаж 8» — очередной миллиардер ($ 1,158 млрд).

И сейчас в бокс-офисе активно действуют два миллиардера — «Форсаж 8» и «Красавица и Чудовище» с $ 1,186 млрд.

К слову, усилия «Стражей галактики 2» привели к тому, что Расширенная Киновселенная Marvel теперь стоит больше $ 11,3 млрд.