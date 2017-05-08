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«Стражи галактики 2» свергли в американском прокате «Форсаж 8»
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«Стражи галактики 2» полноценно начали закидывать деньги в чрево студии Marvel.

За первый уик-энд в американском прокате кино заработало $ 145 млн, а в далёком 2014 году первая часть поразила всех сборами в $ 94,3 млн. Рост составил 53,78% — это второй лучший результат по увеличению прибыли, сразу после «Первого мстителя: Противостояния», превзошедшего «Другую войну» на 88,5%.

Ели уж сравнивать с «Противостоянием», то в 2016 году фильм за первые выходные взял $ 179 млн и набрал в Штатах $ 408 млн. «Стражи галактики 2» тоже в состоянии перевалить за $ 400 млн.

В международном прокате вторая часть за этот уик-энд принесла $ 123,8 млн, на заграничных территориях забег уже идёт 13 дней, суммарная касса составляет $ 282,6 млн. Ну а общие сборы равны $ 427,6 млн. Внушительную роль, разумеется, сыграл Китай, его вклад — $ 48 млн. Корея принесла $ 13,3 млн, Россия разорилась на $ 11,6 млн.

Закончилась форсажная тирания: после трёх недель лидерства «Форсаж 8» сполз на второе место, его улов — $ 8,5 млн (а вся американская касса — $ 207 млн). Площадки всего остального мира собрали $ 950 млн. Да, «Форсаж 8» — очередной миллиардер ($ 1,158 млрд).

И сейчас в бокс-офисе активно действуют два миллиардера — «Форсаж 8» и «Красавица и Чудовище» с $ 1,186 млрд.

К слову, усилия «Стражей галактики 2» привели к тому, что Расширенная Киновселенная Marvel теперь стоит больше $ 11,3 млрд.

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Бокс-офис
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