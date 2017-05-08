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Осмысленные реплики режиссёров Джеймса Ганна, Гая Ричи и Дага Лаймана

Режиссёр Джеймс Ганн сказал, когда стоит ждать «Стражей галактики 3»:

Я люблю вас всех и буду рядом с вами на протяжении следующих трёх лет, которые потрачу на «Стражей 3».

Вторая часть тоже делалась три года, так что всё разумно, никто никого не торопит. Следовательно, «Стражей галактики 3» можно ждать в 2020 году. У студии Marvel на этот год запланирован выход трёх фильмов — 1 мая, 7 августа и 6 ноября.

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Кинодел Гай Ричи внезапно возжелал снять «Отряд самоубийц 2»:

С удовольствием бы взялся за «Отряд самоубийц 2», просто чувствую, что у меня бы получилось хорошо. Я не могу, поскольку занят другими делами, но верю — мне это по силам.

Ричи, блин, а где вы были раньше? Ах да, делали «Меч короля Артура» при студии Warner Bros. Фактически были рядом с источником. Сложно было поговорить?

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Даг Лайман разоткровенничался насчёт «Грани будущего 2»:

Мы придумали потрясающую историю! Невероятный сюжет! Намного лучше первого фильма, а я обожаю первый фильм. Он будет называться «Живи. Умри. И снова, и снова». Том Круз воодушевлён, Эмили Блант радуется с нами. Главный вопрос: когда мы соберёмся вместе? Именно «когда», а не «может быть».

Прекрасные новости. А что до нового названия, видите ли, студия выпустила фильм на домашнем видео, где на обложке диска слоган «Живи. Умри. И снова» был намного заметнее официального названия. Есть мнение, что научно-фантастический экшен сильно недобрал из-за непонятного названия, и поговаривают, что ребрендинг удался.

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