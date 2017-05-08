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Первоисточники: ew.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

NBC снимет первый сезон «Школы драмы» с Джошем Рэднором

Телеканал NBC официально заказал съёмки первого сезона музыкального сериала «Школа драмы», основанного на одноимённой книге Майкла Соколова.

Джош Рэднор предстанет в образе образцового семьянина и харизматичного учителя актёрского мастерства Лу Маццукелли (в оригинале — Лу Волпе), который, преодолевая собственную неуверенность в себе, берётся возглавить затухающий школьный театральный кружок. Его страстная увлечённость театром и бесконечная преданность делу буквально оживляют не только его учеников, но и весь рабочий городок.

Актёрский состав укомплектован по полной программе и помимо Рэднора включает Аулии Кравалхо, Рози Перес, Марли Шелтон, Дэймона Дж. Гиллеспи, Рармиана Ньютона, Ширли Румирк, Джо Типпетта, Теда Сазерленда, Эми Форсайт, Кэйси Джонсон и Тейлор Ричардсон.

Адаптацией первоисточника займётся Джейсон Катимс («Огни ночной пятницы»). Вдобавок он выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Мишель Ли, Флоди Суарезом, Майком Кэхиллом и Джеффри Селером. Производством займётся Universal TV.

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