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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Netflix продлил драму «13 причин почему» на второй сезон

Взорвавшая соцсети и получившая массу тёплых отзывов от критиков подростковая драма «13 причин почему» продлена на второй сезон, невзирая на логический финал. Ранние уверения создателей в ненужности продолжения и тот факт, что литературный первоисточник экранизирован от корки до корки, не остановят продюсеров от желания заработать на успешном проекте ещё немного денег.

Экранизация одноимённого романа-бестселлера Джея Эшера повествует о школьнике Клэе Дженсене, который пытается разгадать тайну самоубийства одноклассницы Ханны Бэйкер, в которую он был влюблён. Помочь разобраться в происшедшем парню помогут тринадцать аудиокассет, записанных Ханной перед смертью. События второго сезона сериала «13 причин почему» развернутся после трагической гибели Ханны. Продолжение поведает о долгом и сложном процессе исцеления главных героев от душевных ран и их постепенном примирении с окружающей действительностью.

В сериале Netflix снимаются Дилан Миннетт, Кэтрин Лэнгфорд, Кейт Уолш, Брайан Д’Арси Джеймс, Дерек Люк, Брэндон Флинн, Джастин Прентис, Алиша Боэ, Кристиан Наварро, Томми Дорфман и другие.

Драма срежиссирована оскароносным Томом Маккарти («В центре внимания», «Игра престолов») по сценарию Брайана Йорки, который станет шоураннером второго сезона. Производством занимается студия Paramount Pictures. Тринадцатисерийный второй сезон сериала «13 причин почему» покажут в следующем году.

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13 причин почему
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