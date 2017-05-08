Роли исполняют: Джонни Депп, Крис Пайн, Мишель Уильямс, Уилл Феррелл и Джейсон Момоа

Джонни Депп попал в драматическую комедию Richard Says Goodbye режиссёра-сценариста Уэйна Робертса.

Депп сыграет Ричарда — утомлённого жизнью преподавателя, который получает смертельный диагноз.

Тогда главный герой решает избавиться от лишнего багажа в лице общепринятых норм и пытается напоследок отхватить максимальное количество внутренней свободы. Вооружившись чувством юмора и лёгким безумием, протагонист идёт навстречу всем известным порокам: курению, употреблению алкоголя, сексу и прямым оскорблениям всех, кто выводит его из себя.

Всё перечисленное приносит ему невероятное количество удовольствий.

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могут занять главные роли в шпионском триллере. На режиссуру приглашают кинодела Джеймса Марша ( «Вселенная Стивена Хокинга» ).

Олен Стейнхауэр написал сценарий по мотивам собственного романа.

Действие разворачивается в тихом курортном городке Кармел-бай-Си, где встречаются бывшие любовники Генри и Селия (он все ещё в ЦРУ, она — ушла из Управления и живёт с семьей). Они проводят время за ужином, чтобы подвести черту под скандальным делом 2006 года, когда группа вооруженных экстремистов захватила пассажирский самолёт. Все заложники погибли, а вопросы остались, возможно, что террористам помогали из посольства США. Главные герои продолжают ужинать и цель Генри становится всё более непонятной: то ли он хочет вернуть былые отношения, то ли раскрыть заговор. Не исключено, что один из них не доживёт до десерта.

Съёмки стартуют в этом году.

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развлекут зрителей пока безымянной комедией при студии Paramount.

Сценарий написали Джеррад Пол и Эндрю Могел (сериал «Дробилка»).

Феррелл изобразит слившуюся телевизионную звезду, который вынужден работать вместе с персонажем Момоа, который когда-то был его экранным сыном и вырос в кинозвезду.

Кино будет каким-то образом напоминать фильмы «В поисках Галактики» и «Одиннадцать друзей Оушена».