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«Хеллбой» будет перезапущен с новым режиссёром, актёром и рейтингом R

Вы уже точно никогда не получите «Хеллбоя III» от режиссёра Гильермо дель Торо с Роном Перлманом в роли титульного героя. Это — ужасный факт. Мы получили новое и ультимативное подтверждение.

Ведь будет новый фильм.

Создатель персонажа Майк Миньола рассказал, что режиссёр Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов») поставит новое кино с возрастным рейтингом R, а партия Хеллбоя отошла Дэвиду Харбору (сериал «Очень странные дела»).

Студия Millennium профинансирует производство ленты с продюсерами Ларри Гордоном и Ллойдом Левином; рабочее название — Hellboy: Rise of the Blood Queen. Сценарий написали Эндрю Косби (сериал «Эврика»), Кристофер Голден и сам Миньола.

Похоже, Гильермо решили вообще не звать, даже продюсером. Впрочем, известно, что Миньола и дель Торо часто не совпадали по взглядам. Если вы забыли, то напоминаем: Хеллбой — демон, вызванный из ада оккультистами-нацистами в конце Второй мировой. Но главный герой становится не злодеем, а величайшим детективом по оккультным делам. Выпущено бесчисленное количество комиксов (есть даже истории о приключениях в аду после смерти на Земле).

Первый фильм вышел в 2004 году и собрал $ 99 млн при бюджете в $ 66 млн. Сиквел сняли в 2008 году за $ 85 млн, а прибыль составила $ 160 млн.

Понятно, что новый «Хеллбой» капитализирует популярность прошлых фильмов и воспользуется недостатком экранизаций комиксов с рейтингом R. Главное, чтобы новые люди не стали снимать ещё одно кино про ориджинс. Так что настраиваемся на острожный оптимизм.

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 19 январяБессмысленные реплики грустного Бена Аффлека, неугомонного Гильермо дель Торо и набрасывающего Ди Джея Карузо 15 июня 2016 годаРон Перлман превратится в злого тролля 5 сентября 2015 года«Хеллбой III» и дети 7 июня 2015 годаСтрасти по «Хеллбою III»
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