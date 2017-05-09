Самое продаваемое аниме за 1–7 мая

В начале мая не вышло ни единого аниме, которое сумело бы продаться хоть тысячей копий, так что остаётся лишь следить за успехами проектов, уже начавших свой путь по чарту ранее.

«Фантазия Гранблю» прибавила всего 2 944, так что пятый том «Юрия на льду» окончательно ушёл в отрыв. Средние продажи «Юрия» после пяти томов — 62 384.

Второй том «Благослови этот чудесный мир! 2» и на второй неделе проиграл предшественнику: 1 458 дисков (−616), и 9 081 в сумме (−4 433). В сравнении с первым сезоном падение не столь велико — у его второго тома после двух недель в активе были 9 992 проданные копии.

«Отважные ведьмы» стабилизировались около 5 000, продажи по томам: 5 725 — 4 791 — 5 232.

Дополнения за предыдущую неделю:

Второй том «Фууки» упал с и без того невеликих показателей — 1 743 (−198), но в сравнении с остальными они ещё ничего: «Месть Масамуне-куна» — 879 (−74), «Предсказательницы из Мейрочо» — 798 (−87), «Желание подонка» — 511 (−75). У всех, кроме «Фууки», известны только продажи BD.

Зато «АККА: Надзорный департамент 13 районов» продаётся на второй неделе примерно так же, как эти проекты на первой — 770 дисков, а в сумме 4 442. Неплохо расходится и второй том «Служанки-дракона госпожи Кобаящи» — 452 и 3 992 в сумме (+679).

Боксы «Гиперпространственной Нептунии» и «Клинка ведьм» показали ожидаемые результаты — 1 121 (22,7% от средних продаж сериала) и 475 (17,7%, но это уже второе переиздание).