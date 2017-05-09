 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Amazon взялся за экранизацию «Опасной книги для мальчиков» Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Dawn of War 3 Обновлённый список кинопремьер от The Walt Disney Company Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Стражи галактики 2» Рецензия и отзывы на дополнения Dark Souls III: Ashes of Ariandel и The Ringed City
 
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Добро пожаловать в класс превосходства» — авторы

Официальный сайт телевизионной экранизации ранобе «Добро пожаловать в класс превосходства» (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e), выходящей в июле этого года, объявил состав авторов грядущего сериала.

Авторы
Режиссёр Сэйдзи Кищи «Ангельские ритмы!», «Карнавал Фантазма»
Второй режиссёр Хироюки Хащимото «Кролика заказывали?», «Проект воспитания девочек-волшебниц»
Сценарист Аои Акащиро «Благослови этот чудесный мир!», «Фуука»
Дизайнер персонажей Казуаки Морита «Арпеджио воронёной стали», «Карнавал Фантазма»
Студия Lerche

Старшая школа Кодо Икусей — престижное учебное заведение, практически 100% выпускников которого впоследствии поступают в университеты или устраиваются на солидную высокооплачиваемую работу. Ученики школы не ограничены в выборе стилей причёсок или аксессуаров. На первый взгляд школа кажется райским местом, но в действительности всеми благами пользуются лишь отличники.

Главный герой Киётака Аянокодзи попал в неприятную ситуацию: во время вступительных экзаменов он допустил грубейшую ошибку, в результате чего был отправлен в класс D, куда попадают ученики-«отбросы», над которыми издевается вся остальная школа. Но после знакомства с двумя одноклассниками Сузуме Хорикитой и Кикё Кущидой его жизнь начинает меняться…

+ Обсудить
Темы
 
Добро пожаловать в класс превосходства (Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e)
 2 мая«Добро пожаловать в класс превосходства» — анонс
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Добро пожаловать в класс превосходства» — анонс

Тоже интересно

 
Кино Промо-ролик «Иисус вернулся!» фильма «Железное небо: Грядущая раса»
 
Кино Книга лучше!.. Айн Рэнд
 
Кино «Трансформеры: Последний рыцарь» — второй трейлер
 
Сериалы Финальный эпизод четвёртого сезона «Шерлока» утёк в сеть и обновил рейтинговый минимум
 
Кино Только женщина может снять женщину!
 
«Судьба: Ночь Схватки – Бесконечный мир клинков» — 01
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика