«Добро пожаловать в класс превосходства» — авторы

Официальный сайт телевизионной экранизации ранобе «Добро пожаловать в класс превосходства» (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e), выходящей в июле этого года, объявил состав авторов грядущего сериала.
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Авторы
|Режиссёр
|Сэйдзи Кищи
|«Ангельские ритмы!», «Карнавал Фантазма»
|Второй режиссёр
|Хироюки Хащимото
|«Кролика заказывали?», «Проект воспитания девочек-волшебниц»
|Сценарист
|Аои Акащиро
|«Благослови этот чудесный мир!», «Фуука»
|Дизайнер персонажей
|Казуаки Морита
|«Арпеджио воронёной стали», «Карнавал Фантазма»
|Студия
|Lerche
Старшая школа Кодо Икусей — престижное учебное заведение, практически 100% выпускников которого впоследствии поступают в университеты или устраиваются на солидную высокооплачиваемую работу. Ученики школы не ограничены в выборе стилей причёсок или аксессуаров. На первый взгляд школа кажется райским местом, но в действительности всеми благами пользуются лишь отличники.
Главный герой Киётака Аянокодзи попал в неприятную ситуацию: во время вступительных экзаменов он допустил грубейшую ошибку, в результате чего был отправлен в класс D, куда попадают ученики-«отбросы», над которыми издевается вся остальная школа. Но после знакомства с двумя одноклассниками Сузуме Хорикитой и Кикё Кущидой его жизнь начинает меняться…