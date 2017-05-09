«Ресторан из другого мира» — сэйю

Телеэкранизация ранобе «Ресторан из другого мира» (Isekai Shokudou) обзавелась парочкой сэйю, которые, надо думать, исполняют главные роли.

Дзюничи Сувабе (Арчер в «Судьбе: Ночи схватки», Виктор Никифоров в «Юрии на льду») озвучит хозяина ресторана, а Сумире Уесака (Шэлтир Бладфоллен в «Верховном владыке») сыграет Алетту, дочь некоего магического существа, работающую в ресторане один день в неделю.

На цокольном этаже углового здания в торговом квартале неподалёку от офисного центра располагается ресторанчик под немудрящим названием «Кошкин ресторан западной кухни» (или просто «Некоя»). Открыли его лет пятьдесят назад, а название своё он получил благодаря изображению кошки, украшающему входную дверь. Ресторанчик давно облюбовали офисные служащие, которые ценят обширное меню «Некои» (в него, несмотря на название заведения, входят далеко не только западные блюда). Однако есть у этого непримечательного местечка один секрет: каждую субботу двери ресторана закрываются для обычных гостей, а места за столиками занимают «особые посетители», «гости из того мира», угощающиеся яствами, которых никто из обычных людей никогда не пробовал.