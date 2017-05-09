«Фронт кровавой блокады 2» — авторы и сэйю

В осеннем сезоне телеэкранизация манги Ясухиро Найтоу («Триган») «Фронт кровавой блокады» заполучит двенадцатисерийное продолжение «Фронт кровавой блокады 2» (Kekkai Sensen & Beyond), с обновлённым авторским составом — режиссёром и сценаристом. Основные сэйю вернутся к своим ролям из первого сериала.
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Авторы
|Режиссёр
|Щигехито Такаянаги
|«Дешёвые сласти», «Токийские эсперы», «Мир, известный лишь богу»
|Сценарист
|Ясуко Камо
|«Дешёвые сласти»
|Дизайнер персонажей
|Тощихиро Кавамото
|«Ковбой Бибоп», «Волчий дождь»
|Композитор
|Тайсей Ивасаки
|Студия
|BONES
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Сэйю
|Леонардо Уотч
|Дайске Сакагучи
|Акира Нанасе в «Белом альбоме»
|Клаус фон Рейнхерц
|Рикия Кояма
|Кирицугу Эмия в «Судьбе Ноль»
|Зэпп Ренфро
|Кадзуя Накаи
|Зоро в «Ван Пис»
|Чэйн Сумераги
|Ю Кобаящи
|Мария в «Марияголике»
|Зед О’Брайан
|Хикару Мидорикава
|Зелгадис в «Рубаках»
|К.К.
|Аи Орикаса
|Рёко во всевозможных версиях франчайза «Тэнти лишний»
|Гилберт Ф. Альтштейн
|Бандзё Гинга
|Командор Перри в «Космическом Денди»
|Сверхзвуковая мартышка
|Юма Учида
|Хаяте Иммельман в «Макроссе Дельта»
|Стивен А. Старфэйз
|Мицуру Миямото
|Хабб Лебовски в «Волчьем дожде»
Напомним синопсис первого сезона:
За три года до описываемых событий над Нью-Йорком открылись врата, связывающий тот свет и этот. Всего за одну кошмарную ночь город был разрушен и возведён заново, а вокруг него образовался непробиваемый пузырь, заточивший внутри как простых ньюйоркцев, так и существ из других измерений. Ныне город, переименованный в Новый Иерусалим, представляет собой чудовищный котёл, в котором перемешалось естественное и сверхъестественное, где магия и безумные ужасы существуют рядом с рутиной и обыденностью и, разумеется, процветают специфические формы коммерции. Однако теперь некто собирается пробить барьер, окружающий Новый Иерусалим, и выпустить его ужасы в мир людей, а помещать этому старается группа загадочных агентов, наделённых экстраординарными способностями.