 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 159: Опасности любви к ачивкам Конкурс по фильму «Стражи галактики 2» «Идеальный пиксель» — сайт о ретро-играх Рецензия и отзывы на дополнения Dark Souls III: Ashes of Ariandel и The Ringed City
 
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Фронт кровавой блокады 2» — авторы и сэйю

В осеннем сезоне телеэкранизация манги Ясухиро НайтоуТриган») «Фронт кровавой блокады» заполучит двенадцатисерийное продолжение «Фронт кровавой блокады 2» (Kekkai Sensen & Beyond), с обновлённым авторским составом — режиссёром и сценаристом. Основные сэйю вернутся к своим ролям из первого сериала.

Авторы
Режиссёр Щигехито Такаянаги «Дешёвые сласти», «Токийские эсперы», «Мир, известный лишь богу»
Сценарист Ясуко Камо «Дешёвые сласти»
Дизайнер персонажей Тощихиро Кавамото «Ковбой Бибоп», «Волчий дождь»
Композитор Тайсей Ивасаки
Студия BONES

Сэйю
Леонардо Уотч Дайске Сакагучи Акира Нанасе в «Белом альбоме»
Клаус фон Рейнхерц Рикия Кояма Кирицугу Эмия в «Судьбе Ноль»
Зэпп Ренфро Кадзуя Накаи Зоро в «Ван Пис»
Чэйн Сумераги Ю Кобаящи Мария в «Марияголике»
Зед О’Брайан Хикару Мидорикава Зелгадис в «Рубаках»
К.К. Аи Орикаса Рёко во всевозможных версиях франчайза «Тэнти лишний»
Гилберт Ф. Альтштейн Бандзё Гинга Командор Перри в «Космическом Денди»
Сверхзвуковая мартышка Юма Учида Хаяте Иммельман в «Макроссе Дельта»
Стивен А. Старфэйз Мицуру Миямото Хабб Лебовски в «Волчьем дожде»

Напомним синопсис первого сезона:

За три года до описываемых событий над Нью-Йорком открылись врата, связывающий тот свет и этот. Всего за одну кошмарную ночь город был разрушен и возведён заново, а вокруг него образовался непробиваемый пузырь, заточивший внутри как простых ньюйоркцев, так и существ из других измерений. Ныне город, переименованный в Новый Иерусалим, представляет собой чудовищный котёл, в котором перемешалось естественное и сверхъестественное, где магия и безумные ужасы существуют рядом с рутиной и обыденностью и, разумеется, процветают специфические формы коммерции. Однако теперь некто собирается пробить барьер, окружающий Новый Иерусалим, и выпустить его ужасы в мир людей, а помещать этому старается группа загадочных агентов, наделённых экстраординарными способностями.

+ Обсудить
Темы
 
Фронт кровавой блокады 2 (Kekkai Sensen & Beyond)
 1 ноября 2014 годаВ блокаде 22 декабря 2014 годаТрейлер аниме «Фронт кровавой блокады» 6 апреля 2015 года«Фронт кровавой блокады» — 01
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Новая кхалиси Аквамена Эмбер Хёрд
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 98
 
Кино «Защитники» — третий трейлер
 
Кино «Чужой: Завет» — второй трейлер и трейлер без цензуры
 
Кино Джосс Уидон не собирается возвращаться в Marvel
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 64: Все умерли
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика