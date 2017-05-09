«Фронт кровавой блокады 2» — авторы и сэйю

В осеннем сезоне телеэкранизация манги Ясухиро Найтоу («Триган») «Фронт кровавой блокады» заполучит двенадцатисерийное продолжение «Фронт кровавой блокады 2» (Kekkai Sensen & Beyond), с обновлённым авторским составом — режиссёром и сценаристом. Основные сэйю вернутся к своим ролям из первого сериала.

Сэйю Леонардо Уотч Дайске Сакагучи Акира Нанасе в «Белом альбоме» Клаус фон Рейнхерц Рикия Кояма Кирицугу Эмия в «Судьбе Ноль» Зэпп Ренфро Кадзуя Накаи Зоро в «Ван Пис» Чэйн Сумераги Ю Кобаящи Мария в «Марияголике» Зед О’Брайан Хикару Мидорикава Зелгадис в «Рубаках» К.К. Аи Орикаса Рёко во всевозможных версиях франчайза «Тэнти лишний» Гилберт Ф. Альтштейн Бандзё Гинга Командор Перри в «Космическом Денди» Сверхзвуковая мартышка Юма Учида Хаяте Иммельман в «Макроссе Дельта» Стивен А. Старфэйз Мицуру Миямото Хабб Лебовски в «Волчьем дожде»

Напомним синопсис первого сезона:

За три года до описываемых событий над Нью-Йорком открылись врата, связывающий тот свет и этот. Всего за одну кошмарную ночь город был разрушен и возведён заново, а вокруг него образовался непробиваемый пузырь, заточивший внутри как простых ньюйоркцев, так и существ из других измерений. Ныне город, переименованный в Новый Иерусалим, представляет собой чудовищный котёл, в котором перемешалось естественное и сверхъестественное, где магия и безумные ужасы существуют рядом с рутиной и обыденностью и, разумеется, процветают специфические формы коммерции. Однако теперь некто собирается пробить барьер, окружающий Новый Иерусалим, и выпустить его ужасы в мир людей, а помещать этому старается группа загадочных агентов, наделённых экстраординарными способностями.