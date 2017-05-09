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Новая Need for Speed выйдет в 2017

EA и студия Ghost Games анонсировали новую часть недавно перезапущенного гоночного франчайза Need for Speed. Названия они ей, правда, пока не дали, но выходит она уже в этом году, так что пока мы будем звать игру Need for Speed 2017. Хорошо? Хорошо.

Анонс не слишком богат на детали — как следует игру продемонстрируют во время конференции EA PLAY на E3 2017. Но кое-что познавательное нам всё-таки сообщили:

  • Требование обязательного подключения к сети осталось в прошлом. Теперь любители сингла смогут играть без доступа к интернету и спокойно ставить прохождение на паузу.

  • Тюнинг и кастомизация автомобилей будут не менее обширны и важны, чем раньше.

  • Никуда не денется из Need for Speed 2017 и любимая забава фанатов серии — схватки с полицией. Последние же не постесняются использовать против уличных гонщиков внедорожники Rhino.

  • Ездить придётся не только по асфальту, но и по грунту, а среди локаций засветятся каньоны.

Точная дата выхода игры Need for Speed 2017 пока неизвестна. Список платформ — тоже, но мы ставим на привычный набор из PS4, Xbox One и PC.

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Темы
 
Need for Speed 2017 Need for Speed (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 30 октября 2015 годаРелизный трейлер игры Need for Speed 6 маяE3 2017 — даты проведения и не только
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