Анонс аниме «Страна самоцветов»

Июльский выпуск журнала Monthly Afternoon объявил о производстве анимационного телевизионного сериала по манге Харуко Ичикавы «Страна самоцветов» (Houseki no Kuni).

В далёком будущем на Земле родились 28 представителей расы «самоцветов». Каждый из них имеет собственное предназначение, и за каждым из них охотятся живущие на шести лунах «лунные люди», цель которых – сделать из «самоцветов» украшения. Фос (или Фосфофиллит) – одна из «самоцветов», не имеющая собственного предназначения и считающаяся одной из самых слабых и бесполезных среди них. До той поры, пока Конго, учитель и управляющий над «самоцветами», не даёт ей задание – работать над энциклопедией по естествознанию.

В 2013-м манга получила анимированный трейлер, который, понятно, не имеет никакого отношения к будущему сериалу, но сам по себе вполне заслуживает внимания: