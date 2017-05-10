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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Страна самоцветов»

Июльский выпуск журнала Monthly Afternoon объявил о производстве анимационного телевизионного сериала по манге Харуко Ичикавы «Страна самоцветов» (Houseki no Kuni).

В далёком будущем на Земле родились 28 представителей расы «самоцветов». Каждый из них имеет собственное предназначение, и за каждым из них охотятся живущие на шести лунах «лунные люди», цель которых – сделать из «самоцветов» украшения. Фос (или Фосфофиллит) – одна из «самоцветов», не имеющая собственного предназначения и считающаяся одной из самых слабых и бесполезных среди них. До той поры, пока Конго, учитель и управляющий над «самоцветами», не даёт ей задание – работать над энциклопедией по естествознанию.

В 2013-м манга получила анимированный трейлер, который, понятно, не имеет никакого отношения к будущему сериалу, но сам по себе вполне заслуживает внимания:

 
 
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Видео Страна самоцветов (Houseki no Kuni)
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