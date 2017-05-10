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Итоги конкурса по фильму «Стражи галактики. Часть 2»

А мы подводим итоги конкурса, приуроченного к выходу в российский прокат фантастического блокбастера «Стражи галактики. Часть 2».

Напомним, что победители станут обладателями одного из нескольких призовых наборов с символикой «Стражей галактики. Части 2». Среди подарков картхолдеры на iPhone, брелоки, чехлы для iPhone 6s и 7, блокноты, кепки, наушники и рюкзаки — всего семь наборов, в каждый из которых входит три разных предмета (каких именно — определит случай).

Заявок на получение призов пришло очень много, но порадовать подарками мы можем лишь семерых наших читателей. Всех остальных призываем продолжать участвовать в наших конкурсах и розыгрышах. Когда-нибудь обязательно повезёт и вам!

Итак, вот наши победители — в ближайшее время мы свяжемся с ними для уточнения адреса доставки.

  • Брылёв Александр
  • Гилазов Алмаз
  • Глинский Сергей
  • Лесневский Максим
  • Ромашов Алексей
  • Сорока Ольга
  • Чернов Алексей
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Розыгрыши Стражи галактики. Часть 2
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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