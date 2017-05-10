Итоги конкурса по фильму «Стражи галактики. Часть 2»

А мы подводим итоги конкурса, приуроченного к выходу в российский прокат фантастического блокбастера «Стражи галактики. Часть 2».

Напомним, что победители станут обладателями одного из нескольких призовых наборов с символикой «Стражей галактики. Части 2». Среди подарков картхолдеры на iPhone, брелоки, чехлы для iPhone 6s и 7, блокноты, кепки, наушники и рюкзаки — всего семь наборов, в каждый из которых входит три разных предмета (каких именно — определит случай).

Заявок на получение призов пришло очень много, но порадовать подарками мы можем лишь семерых наших читателей. Всех остальных призываем продолжать участвовать в наших конкурсах и розыгрышах. Когда-нибудь обязательно повезёт и вам!

Итак, вот наши победители — в ближайшее время мы свяжемся с ними для уточнения адреса доставки.