Судаков играет в Crystal Kingdom Dizzy — прямая трансляция в 20:30

Сегодня великий день — Михаил Судаков наконец-то добьёт до конца ремейк Crystal Kingdom Dizzy для ZX Spectrum (первую часть прохождения можно посмотреть здесь). Ну ладно, событие не самое масштабное на свете, зато на какое-то время означенный товарищ перестанет мучить вас своими ожившими куриными яйцами. Но не насовсем.

Стрим начнётся в 20:30 и вряд ли продлится дольше двух часов. Обсуждать его можно будет в чате на YouTube-канале, подбадривать Судакова рублём и едкими комментариями — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь: