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Судаков играет в Crystal Kingdom Dizzy — прямая трансляция в 20:30 Assassin’s Creed: Empire превратилась в Origins? Лучшее аниме зимы 2017 года Даты проведения выставки E3 2017 и крупных конференций Трой Даффи готовит сериал-приквел «Святые из трущоб: Начало»
 
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Судаков играет в Crystal Kingdom Dizzy — прямая трансляция в 20:30
Судаков играет в Crystal Kingdom Dizzy — прямая трансляция в 19:00

Сегодня великий день — Михаил Судаков наконец-то добьёт до конца ремейк Crystal Kingdom Dizzy для ZX Spectrum (первую часть прохождения можно посмотреть здесь). Ну ладно, событие не самое масштабное на свете, зато на какое-то время означенный товарищ перестанет мучить вас своими ожившими куриными яйцами. Но не насовсем.

Стрим начнётся в 20:30 и вряд ли продлится дольше двух часов. Обсуждать его можно будет в чате на YouTube-канале, подбадривать Судакова рублём и едкими комментариями — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь:

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Crystal Kingdom Dizzy (ZX Spectrum)
 18 апреляСудаков играет в Crystal Kingdom Dizzy — прямая трансляция в 19:00 17 апреляВышел ремейк Crystal Kingdom Dizzy для ZX Spectrum 10 апреляНайдена и выпущена Mystery World Dizzy — старая игра про Диззи 12 апреляСудаков играет в Mystery World Dizzy — прямая трансляция в 19:00 1 ноября 2015 годаДиззи в Стране чудес 24 ноября 2011 годаЕго высочество Диззи
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