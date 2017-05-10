Injustice 2 — трейлер «Всё, что вам следует знать»

Новый трейлер Injustice 2 пытается охватить необъятное и рассказать обо всём:

Об отношениях персонажей;

О сюжете, состоящем из целой кучи пересекающихся линий;

О системе прокачки с огромным выбором открываемого обмундирования;

О режиме «Мультивселенная», исполняющем роль Башен испытаний из Mortal Kombat;

О гильдиях и их помощи в ускорении прокачки;

О мобильном спин-оффе.

И, раз уж мы об этом заговорили: официально мобильная версия Injustice 2 выйдет уже завтра, а владельцы телефонов и планшетов на базе Android могут наслаждаться ей и вовсе прямо сейчас — благо, игру досрочно выпустили на Филиппинах. Стоит ли игра внимания — вопрос отдельный, но в ней уже сейчас доступна первая глава кампании Injustice 2 со всеми её противоречащими канону заставками.