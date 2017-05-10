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Injustice 2 — трейлер «Всё, что вам следует знать»

Новый трейлер Injustice 2 пытается охватить необъятное и рассказать обо всём:

  • Об отношениях персонажей;
  • О сюжете, состоящем из целой кучи пересекающихся линий;
  • О системе прокачки с огромным выбором открываемого обмундирования;
  • О режиме «Мультивселенная», исполняющем роль Башен испытаний из Mortal Kombat;
  • О гильдиях и их помощи в ускорении прокачки;
  • О мобильном спин-оффе.

И, раз уж мы об этом заговорили: официально мобильная версия Injustice 2 выйдет уже завтра, а владельцы телефонов и планшетов на базе Android могут наслаждаться ей и вовсе прямо сейчас — благо, игру досрочно выпустили на Филиппинах. Стоит ли игра внимания — вопрос отдельный, но в ней уже сейчас доступна первая глава кампании Injustice 2 со всеми её противоречащими канону заставками.

 
 
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Видео Injustice 2 (PlayStation 4, Xbox One)
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