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Первоисточник: www.moetron.com Прямая ссылка на новость:

«Красавчики из эпохи Сенгоку: Любовь, что пролетает сквозь время» — авторы и сэйю

Официальный сайт анонсированной в ноябре прошлого года экранизации мобильной игры от CYBIRD «Красавчики из эпохи Сенгоку: Любовь, что пролетает сквозь время» (Ikemen Sengoku: Toki o Kakeru Koi) объявил формат аниме (телевизионный), дату выхода (12 июля), а также команду авторов и состав сэйю.

Авторы
Режиссёр Щигеюки Ватанабе
Сценарист Масаюки Кибе «Девочки-консоли Sega»
Дизайнер персонажей Дзюнко Яманака «Детектив Конан», «Юность x Автомат»
Студия TMS Jinni’s

Сэйю
Ода Нобунага Томоказу Сугита Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
Масамуне Дате Казуки Като Кикё в «Учителе-киллере Реборне», Кенто Аизоме в «Проекте „Б“»
Санада Юкимура Кенщо Оно Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко», Такато в «Шарлотте»
Хидеёщи Тоётоми Коусуке Ториуми Киба Инузука в «Наруто», Щунсуке Имаизуми в «Слабаке педальном»
Токугава Иэясу Тощики Масуда Масаёщи Хазама в «Самурае Фламенко», Эйдзиро Кирищима в «Моей геройской академии»
Мицухиде Акечи Щунсуке Такеучи Продюсер в «Идолмастере: Девушках-Золушках», Лавкрафт в «Бродячих псах литературы»
Мицунари Ищида Ёщитака Ямая Окисуке Микуни в «Альдноа.Зеро», Юки Хасе в «Друзьях на неделю»
Такеда Сингэн Юиичиро Умехара Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке», Годжо Карасума в «Девчачьем номере»
Кенщин Уесуги Хироаки Миура Матагу Щидо в «Пожалуйста, учитель», Кодзиро Щиндо в «Кадо: Верном ответе»
Саске Сарутоби Кендзи Акабане Продюсер в «Идолмастере», Ясуо Нанбу в «Космическом линкоре „Ямато“ 2199»
Коса Тарусуке Щингаки Кария Мато в «Судьбе: Ноль», Абрахам Луис Фран в «Большом Ордере»
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Красавчики из эпохи Сенгоку: Любовь, что пролетает сквозь время (Ikemen Sengoku: Toki o Kakeru Koi)
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