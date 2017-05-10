«Красавчики из эпохи Сенгоку: Любовь, что пролетает сквозь время» — авторы и сэйю

Официальный сайт анонсированной в ноябре прошлого года экранизации мобильной игры от CYBIRD «Красавчики из эпохи Сенгоку: Любовь, что пролетает сквозь время» (Ikemen Sengoku: Toki o Kakeru Koi) объявил формат аниме (телевизионный), дату выхода (12 июля), а также команду авторов и состав сэйю.
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Сэйю
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|Ода Нобунага
|Томоказу Сугита
|Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
|Масамуне Дате
|Казуки Като
|Кикё в «Учителе-киллере Реборне», Кенто Аизоме в «Проекте „Б“»
|Санада Юкимура
|Кенщо Оно
|Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко», Такато в «Шарлотте»
|Хидеёщи Тоётоми
|Коусуке Ториуми
|Киба Инузука в «Наруто», Щунсуке Имаизуми в «Слабаке педальном»
|Токугава Иэясу
|Тощики Масуда
|Масаёщи Хазама в «Самурае Фламенко», Эйдзиро Кирищима в «Моей геройской академии»
|Мицухиде Акечи
|Щунсуке Такеучи
|Продюсер в «Идолмастере: Девушках-Золушках», Лавкрафт в «Бродячих псах литературы»
|Мицунари Ищида
|Ёщитака Ямая
|Окисуке Микуни в «Альдноа.Зеро», Юки Хасе в «Друзьях на неделю»
|Такеда Сингэн
|Юиичиро Умехара
|Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке», Годжо Карасума в «Девчачьем номере»
|Кенщин Уесуги
|Хироаки Миура
|Матагу Щидо в «Пожалуйста, учитель», Кодзиро Щиндо в «Кадо: Верном ответе»
|Саске Сарутоби
|Кендзи Акабане
|Продюсер в «Идолмастере», Ясуо Нанбу в «Космическом линкоре „Ямато“ 2199»
|Коса
|Тарусуке Щингаки
|Кария Мато в «Судьбе: Ноль», Абрахам Луис Фран в «Большом Ордере»