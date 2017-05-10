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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Сонная лощина» закрыт на четвёртом сезоне

Телеканал FOX сделал то, что должен был сделать три года назад — закрыл сериал «Сонная Лощина». Четвёртый сезон, трансляция которого завершилась в конце этого марта, стал для проекта последним.

Каждый новый эпизод укороченного 13-серийного четвёртого сезона сериала «Сонная Лощина» собирал у экранов в среднем 3,2 млн человек, из который 0,9 млн приходилось на ключевую возрастную категорию «18–49 лет». Цифры приведены с учётом результатов отложенных просмотров.

Мистическая процедурная драма — крайне свободная осовремененная интерпретация рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине» — повествует о приключениях воскресшего в окрестностях Нью-Йорка XXI века Икабода Крэйна (Том Мисон). Вместе с офицером полиции Эбби Миллс (Николь Бехари) им предстоит победить восставшего из мёртвых всадника без головы, которому несколько столетий назад Икабод лично отрубил голову в бою.

Авторами проекта выступили Алекс Куртцман, Роберто Орси, Филлип Исков и Лен Уайзман. Производством сериала занимались студии 20th Century Fox Television и K/O Paper Products.

Чуть раньше FOX закрыл ещё один процедурал — полицейскую драму «Роузвуд». Сериал с Моррисом Честнатом и Джессикой Ортиз продержался в эфире всего два сезона.

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Сонная Лощина Роузвуд
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