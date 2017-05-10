«Ясновидец» вернётся на экраны в виде телефильма

Кабельный канал USA Network решил порадовать поклонников сериала «Ясновидец», выпустив в конце года двухчасовой спецвыпуск о новых приключениях штатного ясновидца полиции Санта-Барбары — «Ясновидец: Фильм».

В фильме мы снова увидим всю честную компанию: самого «ясновидца» Шона Спенсера (Джеймс Родэй) и его друга Бёртона «Гаса» Гастера (Дьюли Хилл), детективов Ласситера (Тимоти Омандсон) и «Джулс» (Мэгги Лоусон), шефа Вик (Кирстен Нельсон) и отца Шона, бывшего сержанта полиции Генри Спенсера (Корбин Бернсен).

Спустя три года после событий финала восьмого сезона друзьям приходится собраться вновь, чтобы остановить таинственного преступника, нацелившегося на одного из них. Дело превращается в весёлое и захватывающее приключение, ведь дикая и непредсказуемая команда ясновидца должна разобраться с плохими парнями, добиться справедливости и, конечно же, поесть, ведь события развернутся аккурат на рождественские каникулы.

Создатель «Ясновидца» Стив Фрэнкс напишет сценарий вместе с исполнителем главной роли Джеймсом Родэем, а также лично срежиссирует фильм. Psych: The Movie выйдет на канале USA Network в декабре.