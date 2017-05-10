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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Hulu заказал пилот триллера Crash and Burn

Потоковый сервис Hulu заказал съёмки пилотного эпизода сериала Crash and Burn по мотивам одноимённого бестселлера Майкла Хассана.

Многосерийный триллер о трёх неблагополучных подростках из пригорода поведает о том, как одному из них удалось предотвратить стрельбу в их школе в середине 90-х, и расскажет о судьбе остальных в этих трагических событиях. Напряжённая драма о поиске себя раскроет внутренний мир парней и их трудный путь к взрослению.

Проект находился в разработке у Hulu уже около года и вот, наконец, сдвинулся с мёртвой точки. Актёры на главные роли пока не назначены. Адаптацией литературного первоисточника займётся Аарон Зелман («Убийство», «Схватка»). Он же выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Майклом Диннером («Отжиг», «Хитрый Пит»). Производство берёт на себя Sony Pictures TV.

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