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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

NBC продлил сериал «Заложница» на второй сезон

Телевизионный приквел кинофранчайза «Заложница», по мнению дельцов канала NBC, не настолько безнадёжен, чтобы от него отказываться — невзирая на откровенно средние рейтинги сериал «Заложница» получил второй сезон, который, ко всему прочему, будет ещё и расширенным. Продолжение истории включает шестнадцать свежих эпизодов.

Сериальная версия боевика рассказывает историю жизни Брайана Миллса, предваряющую известные события в фильмах. В молодости главный герой в исполнении Клайва Стэндена («Викинги») переживает трагическую утрату, связывается с суперсекретной спецслужбой и постепенно обретает набор впечатляющих профессиональных навыков, которые не единожды демонстрировал на большом экране. Второй сезон «Заложницы» продолжит генеральную сюжетную линию, а проект обзаведётся новым шоураннером — Алекс Кэри («Родина») больше не участвует в его судьбе.

В сериале наряду со Стэнденом снимаются Дженнифер Билз, Гай Чарльз, Бруклин Судано, Моника Габриэла Карнен, Майкл Ирби и другие. Производственный процесс на контроле у студий EuropaCorp TV USA и Universal Television.

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