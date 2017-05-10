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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Джозеф Демпси сыграет в шпионском триллере «Теневая власть»

В основной актёрский состав восьмисерийного шпионского триллера «Теневая власть» записался Джозеф Демпси («Молокососы», «Игра престолов»). Он составит компанию возглавившему каст в конце марта Марку Стронгу (Kingsman: Секретная служба, «Рок-н-рольщик»).

Главный герой Макс Истон (Стронг) — ушедший было на покой шпион, вынужденный вернуться в мир международной разведки, чтобы отомстить за гибель сына. Истон оказывается в центре настоящей битвы агентур и узнаёт о мировом заговоре, участники которого собираются поживиться за счёт бушующего на Ближнем Востоке хаоса. События развернутся в США, Великобритании, Франции, Иране и Ливане. Джозеф Демпси сыграет одного из сотрудников разведки — талантливого и морально устойчивого Гарри Кларка.

Наряду с Джозефом Демпси в проект записалась Лайн Рени («Банши», «Сплит»). Она сыграет вторую жену Макса Истона — врача скорой помощи.

Сценарий сериала от Fox Networks Group Europe and Africa написал его шоураннер Мэттью Паркхилл («Портал юрского периода») в соавторстве с Саймоном Максвеллом («Американская одиссея») и Стивом Томпсоном («Шерлок»). Первые четыре эпизода снимает Роберт Коннолли, а оставшиеся четыре срежиссирует Паркхилл. Съёмки шпионского триллера уже начались и проходят в Марокко, а позже перебазируются в Лондон.

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Темы
 
Теневая власть
 31 мартаМарк Стронг сыграет в шпионском триллере от Fox Networks Group
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Марк Стронг сыграет в шпионском триллере от Fox Networks Group

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