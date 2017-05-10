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Первоисточник: store.steampowered.com Прямая ссылка на новость:

Анонс Vanquish на PC

Обещанное кучей тизеров свершилось: Sega официально анонсировала порт на PC Vanquish — адреналинового шутера от студии PlatinumGames и отца Resident Evil 4 Синдзи Миками. И дату выхода. И системные требования. И опубликовала трейлер с кадрами.

Новость хороша вообще всем, но сильнее всего радует, пожалуй, именно дата выхода Vanquish на PC — 25 мая. Да, уже через пару недель.

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Кадры из игры Vanquish

Минимальные системные требования:

  • процессор уровня Intel Core i3 (2.9 ГГц);
  • 4 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже Nvidia GeForce 460 (1 ГБ) или AMD Radeon 5670 (1 ГБ);
  • 20 ГБ на жёстком диске.

Рекомендованные системные требования Vanquish:

  • процессор уровня Intel i7-2600K или AMD FX-8350;
  • 16 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже Nvidia GeForce 660 Ti (2 ГБ) или AMD Radeon R9 270 (2 ГБ).

Порт Vanquish на PC предсказуемо поставляется со всеми необходимыми настройками типа поддержки 4K, сглаживаний, разблокированного fps и тому подобного. Стоить игра будет 700 рублей, но владельцам Bayonetta полагается 25-процентная скидка.

 
 
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Видео Vanquish (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
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