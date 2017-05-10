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Call of Duty: Black Ops III — трейлер дополнения Zombies Chronicles

Ну что. За прошедшие дни дополнение Zombies Chronicles к игре Call of Duty: Black Ops III превратилось из правдоподобного слуха в подтверждённый факт, а теперь у нас появился и трейлер, демонстрирующий все 8 карт грядущего DLC.

Целых 8 карт! Хотелось бы нам поразиться непривычной щедрости Activision, но есть два момента, которые всё портят. Во-первых, это ведь не новый контент, а классические зомби-карты из прошлых игр от студии Treyarch. Во-вторых, просят за дополнение аж $ 30 — т.е. как за два дополнения обычного размера. И с оригинальными, а не перерисованными картами.

В общем, ничего нового, никаких аттракционов невиданной щедрости. Зато Treyarch попросили Ёдзи Синкаву нарисовать для DLC несколько артов, практически неотличимых от его трудов для серии Metal Gear Solid.

 
 
Обложки игры Call of Duty: Black Ops III Обложки игры Call of Duty: Black Ops III Обложки игры Call of Duty: Black Ops III Обложки игры Call of Duty: Black Ops III
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Видео Call of Duty: Black Ops III (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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