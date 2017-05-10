Call of Duty: Black Ops III — трейлер дополнения Zombies Chronicles

Ну что. За прошедшие дни дополнение Zombies Chronicles к игре Call of Duty: Black Ops III превратилось из правдоподобного слуха в подтверждённый факт, а теперь у нас появился и трейлер, демонстрирующий все 8 карт грядущего DLC.

Целых 8 карт! Хотелось бы нам поразиться непривычной щедрости Activision, но есть два момента, которые всё портят. Во-первых, это ведь не новый контент, а классические зомби-карты из прошлых игр от студии Treyarch. Во-вторых, просят за дополнение аж $ 30 — т.е. как за два дополнения обычного размера. И с оригинальными, а не перерисованными картами.

В общем, ничего нового, никаких аттракционов невиданной щедрости. Зато Treyarch попросили Ёдзи Синкаву нарисовать для DLC несколько артов, практически неотличимых от его трудов для серии Metal Gear Solid.