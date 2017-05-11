Промо-арт аниме «Легенда о героях галактики»

Анонсированный больше трёх лет назад сериал «Легенда о героях галактики» (Ginga Eiyū Densetsu), новая экранизация одноимённого цикла романов в жанре космооперы (и это при наличии невероятно запутанной, разветвлённой и разноформатной экранизации из 80-х и 90-х) от студии Production I.G, обзавёлся первым промо-артом. Кроме того, стало известно, что на роли ключевых персонажей Рейнхарда фон Лоэнграмма, Яня Вен-Ли и Зигфрида Кирхайса возьмут новых сэйю, а кого именно – расскажут только 20 сентября (тогда же объявят авторский состав и даже покажут первый трейлер). Так что велика вероятность, что сериал мы в этом году не увидим.

Сюжет повествует об эпическом противостоянии Галактической Империи и Альянса Свободных Планет и разворачивающихся на его фоне личных историях имперского адмирала Рейнхарда фон Лоэнграмма и Яня Вен-Ли, сражающегося на стороне Альянса.