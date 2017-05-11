Ридли Скотт сам не знает точное число сиквелов «Чужого: Завета»

Новое интервью Ридли Скотта — новое количество фильмов серии «Чужой». Теперь в сторону уменьшения: от четырёх сиквелов к двум:

Не знаю, может быть, сниму ещё два фильма или ещё один. Сейчас не могу сказать точно.

Ранее мистер Скотт обещал очень странную схему: ещё один сиквел, который станет прямым приквелом оригинального «Чужого», а потом — дополнительные три фильма. Кто-то даже считал, что он планирует подвинуть «Чужих» Джеймса Кэмерона.

Если верить другому интервью, то работа на продолжением «Чужого: Завета» уже ведётся и съёмки могут начаться через 14 месяцев.

Также Ридли прокомментировал то, как зрители реагировали на «Прометей»:

Мы поняли, что именно расстроило фанатов. Они действительно хотели больше оригинального монстра, а я считал, что курилка давно мёртв. Вот я и подумал: «Ого! Ладно, был неправ... ». Поклонники, конечно, не истина в последней инстанции, но они отражают мои собственные сомнения, а потом уже сам понимаешь, где попал в цель и где промазал. Это и есть — вклад зрителей и ошибочно не учитывать реакцию поклонников.

К слову, реакция на «Чужой: Завет» тоже неоднозначная, но скорее положительная, мол, все радуются, что Ридли Скотт вернулся к истокам, но всё равно остался в рамках жанра.

Кино выходит 18 мая 2017 года.