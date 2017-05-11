Новый «Хеллбой» будет на одну половину ужастиком

Эндрю Косби — один из сценаристов перезапуска «Хеллбоя» — рассказал, какие именно благие намерения заведут их в ад:

Вы же понимаете, я не могу распространяться про сюжет, сейчас — это большая тайна. Но я могу отметить, что у нас получилась более мрачная и страшная версия «Хеллбоя». Нил (Маршалл — режиссёр) с самого начала хотел пройтись по лезвию между ужастиком и экранизацией комикса. Музыка для моих ушей, потому что именно этот баланс я нащупывал в сценарии, а Майк Миньола (создатель персонажа) успешно проделывает это в комиксах. Сценарий готов, но работа продолжается. Мы движемся вперёд и продолжаем стараться изо всех сил.

Рабочее название фильма — «Хеллбой: Пробуждение кровавой королевы». Режиссирует кино Нил Маршалл («Спуск», «Псы-воины», «Судный день»). Студия Millennium Films проюсирует производство фильма с рейтингом R. Главную роль планируют отдать Дэвиду Харбору.

Съёмки могут начаться чуть ли не осенью этого года.

Гильрмо дель Торо и Рона Перлмана не позвали, своё мнение они пока держат при себе.