 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 160: Гик-подкаст Судаков играет в Crystal Kingdom Dizzy — прямая трансляция в 20:30 Даты проведения выставки E3 2017 и крупных конференций Конкурс по фильму «Стражи галактики. Часть 2» Vanquish на PC практически подтверждена
 
9
КИНО
 
Первоисточник: www.silverscreenbeat.com Прямая ссылка на новость:

Новый «Хеллбой» будет на одну половину ужастиком

Эндрю Косби — один из сценаристов перезапуска «Хеллбоя» — рассказал, какие именно благие намерения заведут их в ад:

Вы же понимаете, я не могу распространяться про сюжет, сейчас — это большая тайна. Но я могу отметить, что у нас получилась более мрачная и страшная версия «Хеллбоя». Нил (Маршалл — режиссёр) с самого начала хотел пройтись по лезвию между ужастиком и экранизацией комикса. Музыка для моих ушей, потому что именно этот баланс я нащупывал в сценарии, а Майк Миньола (создатель персонажа) успешно проделывает это в комиксах. Сценарий готов, но работа продолжается. Мы движемся вперёд и продолжаем стараться изо всех сил.

Рабочее название фильма — «Хеллбой: Пробуждение кровавой королевы». Режиссирует кино Нил Маршалл («Спуск», «Псы-воины», «Судный день»). Студия Millennium Films проюсирует производство фильма с рейтингом R. Главную роль планируют отдать Дэвиду Харбору.

Съёмки могут начаться чуть ли не осенью этого года.

Гильрмо дель Торо и Рона Перлмана не позвали, своё мнение они пока держат при себе.

9 Обсудить
Темы
 
Хеллбой: Пробуждение кровавой королевы
 9 мая«Хеллбой» будет перезапущен с новыми режиссёром и актёром и с рейтингом R  15 июня 2016 годаРон Перлман превратится в злого тролля 5 сентября 2015 года«Хеллбой III» и дети
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Хеллбой» будет перезапущен с новыми режиссёром и актёром и с рейтингом R

Тоже интересно

 
«Звёздные войны» — почти $ 1,3 млрд
 
Тизер фильма «Аллигент»
 
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — трейлер
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 151: Спонсорский
 
Трейлер фильма «Омерзительная восьмёрка» (с русскими субтитрами)
 
«Конг: Остров черепа» — финальный трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика