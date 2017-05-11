 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Пол Макгиган снимет «Карнавальную шумиху» от Amazon Ноль кадров в секунду. Выпуск 160: Гик-подкаст Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Dawn of War 3 Новые сериалы 8–14 мая Подарки игр в Steam изменились
 
6
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Square Enix продаёт авторов Hitman

Доверять франчайзы Square Enix — опасное дело. Если верить показаниям пусть анонимных, но многочисленных источников, верхушка правления издательства очень слабо представляет себе реальное положение дел в индустрии и регулярно принимает не просто трусливые, но ещё и вредные решения. Скажем, решение разбивать свои синглплеерные игры на части — подход, сработавший исключительно для Life is Strange. Deus Ex: Mankind Divided распил на «Вселенную» уже погубил, утащив за собой всю серию. Теперь же настал черёд Hitman.

В своё время мы были порядком удивлены когда в IO Interactive радовались продажам перезапуска, даром что они были куда ниже, чем у прошлой части — «провальной» Hitman: Absolution. Не зря удивлялись, видимо, ведь в Square Enix это тоже заметили и решили избавиться от IO Interactive.

При этом о закрытии студии речи пока не идёт, только о продаже — и на том спасибо. Вопрос в том, в хорошие ли руки попадёт IO Interactive в итоге. А ещё больший вопрос — «Что будет с серией Hitman?». Хочется верить, что права на неё включат в сделку, но не факт — куда вероятнее, что в коллекции мёртвых франчайзов Square Enix произойдёт пополнение, а Агент 47 если и вернётся, то благодаря усилиям какой-нибудь инди-студии, Кикстартера и инициативы Square Enix Collective — ну, как случилось с Fear Effect.

6 Обсудить
Темы
 
Hitman (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 31 январяDeus Ex на паузе 3 сентября 2016 годаИнсайдеры о политике Square Enix в отношении игры Deus Ex: Mankind Divided
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Список игр, заточенных под PS4 Pro на старте
 
Инсайдеры о политике Square Enix в последние годы
 
E3-2015: PC Gaming Show — отчёт и подкаст

Тоже интересно

 
Кино Тизер фильма «Супер Майк XXL»
 
Кино Первые кадры из фильма «Джек Ричер: Никогда не возвращайся»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 178: Лайк, шер, «Патреон»!
 
Кино «Лига справедливости» — новый кадр
 
Кино «Корпус Зелёных фонарей» выбрал себе двух сценаристов
 
Кино Промо-арт фильма «Люди-Икс: Апокалипсис»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика