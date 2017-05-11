Доверять франчайзы Square Enix — опасное дело. Если верить показаниям пусть анонимных, но многочисленных источников, верхушка правления издательства очень слабо представляет себе реальное положение дел в индустрии и регулярно принимает не просто трусливые, но ещё и вредные решения. Скажем, решение разбивать свои синглплеерные игры на части — подход, сработавший исключительно для Life is Strange. Deus Ex: Mankind Divided распил на «Вселенную» уже погубил, утащив за собой всю серию. Теперь же настал черёд Hitman.

В своё время мы были порядком удивлены когда в IO Interactive радовались продажам перезапуска, даром что они были куда ниже, чем у прошлой части — «провальной» Hitman: Absolution. Не зря удивлялись, видимо, ведь в Square Enix это тоже заметили и решили избавиться от IO Interactive.

При этом о закрытии студии речи пока не идёт, только о продаже — и на том спасибо. Вопрос в том, в хорошие ли руки попадёт IO Interactive в итоге. А ещё больший вопрос — «Что будет с серией Hitman?». Хочется верить, что права на неё включат в сделку, но не факт — куда вероятнее, что в коллекции мёртвых франчайзов Square Enix произойдёт пополнение, а Агент 47 если и вернётся, то благодаря усилиям какой-нибудь инди-студии, Кикстартера и инициативы Square Enix Collective — ну, как случилось с Fear Effect.