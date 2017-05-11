 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 160: Гик-подкаст Судья Дредд отправляется на телеэкраны Судаков играет в Crystal Kingdom Dizzy — прямая трансляция в 20:30 ЕВА-215: Прямая трансляция Новости игр — лучшее за неделю
 
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.hollywoodreporter.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Пол Макгиган снимет «Карнавальную шумиху» от Amazon

У проекта A Killing on Carnival Row долгая и непростая судьба — автор идеи Гильермо дель Торо мечтал снять полнометражный фильм ещё в 2005 году, но не выгорело. В 2014 году права на экранизацию выкупила студия Legendary, а в 2015-м проект уже в виде телеадаптации приютил у себя Amazon — в позапрошлом июне потоковый сервис одобрил съёмки пилотного эпизода. И вот, спустя почти два года судьбоносное решение принято — сериал под названием «Карнавальная шумиха» (Carnival Row) получил заказ на полноценный восьмисерийный сезон, который срежиссирует — возрадуемся! — Пол Макгиган («Счастливое число Слевина», «Шерлок»).

История фэнтезийно-футуристическая, хотя город, где происходят основные события, — копия викторианского Лондона, в котором людям приходится уживаться с различными сказочными существами, бежавшими в мегаполис из объятых войной родных земель. Меж тем, по городским улицам безнаказанно расхаживает серийный убийца, но полиция уже открыла на него охоту.

Сценарий неовикторианского детективного нуара пишет Рене Эчеваррия («4400», «Волчонок»), вдобавок выступающий исполнительным продюсером сериала наряду с Макгиганом и Трэвисом Бичемом («Тихоокеанский рубеж»). Дель Торо не сможет поучаствовать в судьбе проекта из-за перегруженности рабочего графика.

Производственным процессом заведует Legendary Television. Съёмки начнутся нескоро — следующей осенью, а премьера запланирована на 2019 год.

+ Обсудить
Темы
 
Карнавальная шумиха
 8 июня 2016 годаВикторианский футуризм от Гильермо дель Торо 8 маяAmazon взялся за экранизацию «Опасной книги для мальчиков» 3 маяAmazon готовит комедию с Дэнни Девито и Джеффом Голдблюмом в главных ролях 18 апреляAmazon оформил сериалу «Патриот» второй сезон 28 мартаМайлз Теллер сыграет в триллере Николаса Виндинга Рефна на Amazon
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «Сплит» — трейлер
 
Аниме ЕВА-116: Едим аниме
 
Кино Обзор за 100 секунд: «Отряд самоубийц»
 
Аниме ЕВА-183: На 5 сантиметров длиннее
 
Кино Трейлер фильма «Танцы насмерть»
 
Кино Постер фильма «Варкрафт»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика