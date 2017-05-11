У проекта A Killing on Carnival Row долгая и непростая судьба — автор идеи Гильермо дель Торо мечтал снять полнометражный фильм ещё в 2005 году, но не выгорело. В 2014 году права на экранизацию выкупила студия Legendary, а в 2015-м проект уже в виде телеадаптации приютил у себя Amazon — в позапрошлом июне потоковый сервис одобрил съёмки пилотного эпизода. И вот, спустя почти два года судьбоносное решение принято — сериал под названием «Карнавальная шумиха» (Carnival Row) получил заказ на полноценный восьмисерийный сезон, который срежиссирует — возрадуемся! — Пол Макгиган («Счастливое число Слевина», «Шерлок»).

История фэнтезийно-футуристическая, хотя город, где происходят основные события, — копия викторианского Лондона, в котором людям приходится уживаться с различными сказочными существами, бежавшими в мегаполис из объятых войной родных земель. Меж тем, по городским улицам безнаказанно расхаживает серийный убийца, но полиция уже открыла на него охоту.

Сценарий неовикторианского детективного нуара пишет Рене Эчеваррия («4400», «Волчонок»), вдобавок выступающий исполнительным продюсером сериала наряду с Макгиганом и Трэвисом Бичемом («Тихоокеанский рубеж»). Дель Торо не сможет поучаствовать в судьбе проекта из-за перегруженности рабочего графика.

Производственным процессом заведует Legendary Television. Съёмки начнутся нескоро — следующей осенью, а премьера запланирована на 2019 год.