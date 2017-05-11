FOX продлил «Готэм», «Последнего человека на Земле» и заказал первый сезон комедии «Призраки»

Вдохновившись удачными пилотными эпизодами, телеканал FOX заказал производство пародии на «Секретные материалы» — сериала «Призраки», где скептик (Крэйг Робинсон) и любитель сверхъестественного (Адам Скотт) изучат вспышку паранормальной активности в Лос-Анджелесе, попутно раскрывая страшную тайну. Также заказ на полный первый сезон получили комедия «Из Лос-Анджелеса в Вегас» о весёлых трудовых буднях команды воздушного судна, совершающего регулярный рейс Бёрбанк—Лас-Вегас, и медицинская драма Антуана Фукуа «Врач-резидент» с Эмили Ванкэмп.

Кроме того, FOX объявил о продлении сериала «Готэм» на четвёртый сезон. В то время как молодой комиссар Гордон неустанно борется с неубывающей преступностью на тёмных улицах Готэма, юный Брюс Уэйн продолжает превращаться в Бэтмена, встречаясь со старыми и новыми злодеями вселенной DC. Шоураннером проекта остаётся Бруно Хеллер («Менталист»).

Вдобавок канал оформил четвёртый сезон постапокалиптической комедии «Последний человек на Земле» о приключениях Фила Миллера в попытках найти других переживших пандемию людей. У сериала были довольно сильные позиции в отличие от других проектов его создателей Фила Лорда и Кристофера Миллера — шансы на продление комедий «Сын Зорна» и «Творя историю» крайне малы.

Чуть ранее телеканал подарил по одному году жизни сериалам «Люцифер», «Мик» и «Смертельное оружие».