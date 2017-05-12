«Магический квадрат: снова и снова» — сэйю и трейлер

В летнем сезоне стартует новая экранизация комедийной фэнтезийной манги «Магический квадрат: снова и снова» (Mahōjin Guru Guru), которая не будет являться продолжением старых сериалов (выходивших в середине 1990-х и начале 2000-х), а станет ремейком и начнётся с момента встречи главных героев в первой главе манги-первоисточника. Делает сериал студия Production I.G.

Сюжет, пародирующий классические JRPG вроде Dragon Quest, рассказывает историю Ники и Кукури, которые стремятся одолеть повелителя тьмы Гури. Но перед этим они должны прокачаться, выполняя множество побочных заданий.