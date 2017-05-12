«Магический квадрат: снова и снова» — сэйю и трейлер

В летнем сезоне стартует новая экранизация комедийной фэнтезийной манги «Магический квадрат: снова и снова» (Mahōjin Guru Guru), которая не будет являться продолжением старых сериалов (выходивших в середине 1990-х и начале 2000-х), а станет ремейком и начнётся с момента встречи главных героев в первой главе манги-первоисточника. Делает сериал студия Production I.G.
Сюжет, пародирующий классические JRPG вроде Dragon Quest, рассказывает историю Ники и Кукури, которые стремятся одолеть повелителя тьмы Гури. Но перед этим они должны прокачаться, выполняя множество побочных заданий.
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Сэйю
|Ника
|Щизука Ищигамиа
|Икуми Мито в «Кухне Сомы», Стэлла Вермиллион в «Благородстве худшего рыцаря»
|Кукури
|Кономи Кохара
|Акане Мизуно в «Луна прекрасна», Кокоа в «Необычном в магической школе»
|Батя Кита Кита
|Кацуюки Конищи
|Булат в «Убийца Акаме», Камина в «Гуррен-Лаганне»
|Дзюдзю
|Ёу Таичи
|Хигащиката Джоске в «Безумных приключениях ДжоДжо 3», Хонда Щинобу в «Фальшивой любви»
|Тома
|Юкиё Фудзи
|Аки Коганей в «Кухне Сомы», Крулцифер Эйнфолк в «Хрониках непобедимого Бахамута»
|Гиппл
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»