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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Магический квадрат: снова и снова» — сэйю и трейлер

В летнем сезоне стартует новая экранизация комедийной фэнтезийной манги «Магический квадрат: снова и снова» (Mahōjin Guru Guru), которая не будет являться продолжением старых сериалов (выходивших в середине 1990-х и начале 2000-х), а станет ремейком и начнётся с момента встречи главных героев в первой главе манги-первоисточника. Делает сериал студия Production I.G.

Сюжет, пародирующий классические JRPG вроде Dragon Quest, рассказывает историю Ники и Кукури, которые стремятся одолеть повелителя тьмы Гури. Но перед этим они должны прокачаться, выполняя множество побочных заданий.

Сэйю
Ника Щизука Ищигамиа Икуми Мито в «Кухне Сомы», Стэлла Вермиллион в «Благородстве худшего рыцаря»
Кукури Кономи Кохара Акане Мизуно в «Луна прекрасна», Кокоа в «Необычном в магической школе»
Батя Кита Кита Кацуюки Конищи Булат в «Убийца Акаме», Камина в «Гуррен-Лаганне»
Дзюдзю Ёу Таичи Хигащиката Джоске в «Безумных приключениях ДжоДжо 3», Хонда Щинобу в «Фальшивой любви»
Тома Юкиё Фудзи Аки Коганей в «Кухне Сомы», Крулцифер Эйнфолк в «Хрониках непобедимого Бахамута»
Гиппл Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
 
 
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Видео Магический квадрат: снова и снова (Mahōjin Guru Guru)
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