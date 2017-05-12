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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс официально стали Подростками Икс

Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Мэйси Уильямс («Игра престолов») официально взяты на борт фильма «Люди Икс: Новые мутанты».

Супергеройское кино режиссёра Джоша Буна рассказывает о приключениях раздражённых всем и вся подростков (потому что они подростки) с суперспособностями. В команду входят коренной американец Мунстар, девушка из Шотландии Вулфсбейн, бразильский ловелас Санспот, кентуккиец Кэннонбол и россиянка Мэджик (настоящее имя — Ульяна Николаевна Распутина). Также присутствует инопланетянин Ворлок.

Тейлор-Джой сыграет Мэджик — волшебницу с умением телепортироваться, также она — сестра Колосса. Уильямс изобразит Вулфсбейн — героиню, которая пытается как-то сжиться с собственной религиозностью и способностью превращаться в волка.

Студия Fox прилагает все усилия, чтобы найденные актёры попадали в расовую принадлежность их персонажей. Пока полёт нормальный — нашли двух белых актрис. Также к роли Профессора Икс вернётся Джеймс Макэвой. Кстати, Джеймс и Аня уже снимались вместе в упомянутом «Сплите».

Премьера «Людей Икс: Новых мутантов» намечена на 13 апреля 2018 года.

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Люди Икс: Новые мутанты
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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