Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс официально стали Подростками Икс

Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Мэйси Уильямс («Игра престолов») официально взяты на борт фильма «Люди Икс: Новые мутанты».

Супергеройское кино режиссёра Джоша Буна рассказывает о приключениях раздражённых всем и вся подростков (потому что они подростки) с суперспособностями. В команду входят коренной американец Мунстар, девушка из Шотландии Вулфсбейн, бразильский ловелас Санспот, кентуккиец Кэннонбол и россиянка Мэджик (настоящее имя — Ульяна Николаевна Распутина). Также присутствует инопланетянин Ворлок.

Тейлор-Джой сыграет Мэджик — волшебницу с умением телепортироваться, также она — сестра Колосса. Уильямс изобразит Вулфсбейн — героиню, которая пытается как-то сжиться с собственной религиозностью и способностью превращаться в волка.

Студия Fox прилагает все усилия, чтобы найденные актёры попадали в расовую принадлежность их персонажей. Пока полёт нормальный — нашли двух белых актрис. Также к роли Профессора Икс вернётся Джеймс Макэвой. Кстати, Джеймс и Аня уже снимались вместе в упомянутом «Сплите».

Премьера «Людей Икс: Новых мутантов» намечена на 13 апреля 2018 года.