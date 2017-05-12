«Стражи галактики. Часть 2» собрали $ 500 млн и миллиард рублей в России

«Стражи галактики. Часть 2» пересекли отметку в $ 500 млн: сиквел собрал $175,9 млн в Северной Америке и $ 325,8 млн в международном прокате. В 2014 году оригинальный фильм смог заработать $ 773,3 млн ($ 333,2 млн в американском прокате и $ 440 млн в международном).

Лидеры международных сборов:

Китай — $ 62,2 млн Великобритания — $ 38 млн Германия — $ 20 млн Россия — $ 18,8 млн Австралия — $ 18,2 млн

Насчёт сборов «Стражей галактики. Части 2» в России — по ситуации на среду фильм уже заработал почти 1,1 млрд рублей (из них более 100 млн — в кинотеатрах IMAX). Первая часть у нас выступила с результатом в 1,3 млрд.

В нашем прокате «Стражи галактики. Часть 2» уже сделали «Первого мстителя: Противостояние» (1 млрд). Впереди «Мстители: Эра Альтрона» (1,7 млрд), «Доктор Стрэндж» (1,4 млрд) и «Железный человек 3» (1,3 млрд).