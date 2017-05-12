NBC закрыл «Вне времени», продлил «Слепое пятно» и три драмы о чикагских экстренных службах

Несмотря на положительные отзывы критиков и дружную поддержку небольшой, но преданной фанбазы, телеканал NBC закрыл после первого сезона сериал «Вне времени». И даже вполне приличный по сравнению с другими продлёнными каналом драмами рейтинг — 2,2 в возрастной категории «18–49 лет» — не стал для NBC достаточным основанием для сохранения проекта.

«Вне времени» повествует о команде (Эбигейл Спенсер, Мэтт Лантер, Малкольм Барретт), которая с помощью машины времени участвует в важных для Америки исторических событиях, противостоя тайной организации, управляющей судьбами мира. Однако теперь интригующий финал сезона так и останется открытым, хотя создатели сериала Шон Райан («Щит») и Эрик Крипке («Сверхъестественное») выразили надежду, что Sony TV сможет найти проекту другое пристанище.

Также канал досрочно отправил на покой сериал из телевселенной DC «Бессильные» о нелёгкой жизни обычных граждан, живущих в городе, кишащем супергероями.

А вот сериал «Слепое пятно» с Джейми Александер получил от телеканала добро на третий сезон. Проект Мартина Джеро («Звездные врата: Атлантида») и Грега Берланти («Стрела») держится в эфире уверенно. Драма повествует о потерявшей память и покрытой таинственными татуировками героине, которая вовлекается в расследование ФБР и попутно пытается выяснить тайну своей личности.

Вдобавок свой законный пятый сезон получил многосерийный детектив «Черный список» с Джеймсом Спэйдером в главной роли, и вторым сезоном обзавелась комедия-новичок «Отличные новости». А ещё NBC продлил три из четырёх проектов Дика Вульфа о нелёгкой работе чикагских экстренных служб: «Пожарные Чикаго», «Полиция Чикаго» и «Медики Чикаго». Судьба «Правосудия Чикаго» пока остаётся под вопросом.