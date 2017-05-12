 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 160: Гик-подкаст Лучшее аниме зимы 2017 года Hulu дал зелёный свет «Беглецам» от Marvel AMC продлил сериал «В пустыне смерти» на третий сезон Обновлённый список кинопремьер от The Walt Disney Company
 
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comdeadline.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

NBC закрыл «Вне времени», продлил «Слепое пятно» и три драмы о чикагских экстренных службах

Несмотря на положительные отзывы критиков и дружную поддержку небольшой, но преданной фанбазы, телеканал NBC закрыл после первого сезона сериал «Вне времени». И даже вполне приличный по сравнению с другими продлёнными каналом драмами рейтинг — 2,2 в возрастной категории «18–49 лет» — не стал для NBC достаточным основанием для сохранения проекта.

«Вне времени» повествует о команде (Эбигейл Спенсер, Мэтт Лантер, Малкольм Барретт), которая с помощью машины времени участвует в важных для Америки исторических событиях, противостоя тайной организации, управляющей судьбами мира. Однако теперь интригующий финал сезона так и останется открытым, хотя создатели сериала Шон Райан («Щит») и Эрик Крипке («Сверхъестественное») выразили надежду, что Sony TV сможет найти проекту другое пристанище.

Также канал досрочно отправил на покой сериал из телевселенной DC «Бессильные» о нелёгкой жизни обычных граждан, живущих в городе, кишащем супергероями.

А вот сериал «Слепое пятно» с Джейми Александер получил от телеканала добро на третий сезон. Проект Мартина Джеро («Звездные врата: Атлантида») и Грега Берланти («Стрела») держится в эфире уверенно. Драма повествует о потерявшей память и покрытой таинственными татуировками героине, которая вовлекается в расследование ФБР и попутно пытается выяснить тайну своей личности.

Вдобавок свой законный пятый сезон получил многосерийный детектив «Черный список» с Джеймсом Спэйдером в главной роли, и вторым сезоном обзавелась комедия-новичок «Отличные новости». А ещё NBC продлил три из четырёх проектов Дика Вульфа о нелёгкой работе чикагских экстренных служб: «Пожарные Чикаго», «Полиция Чикаго» и «Медики Чикаго». Судьба «Правосудия Чикаго» пока остаётся под вопросом.

5 Обсудить
Темы
 
Вне времени Бессильные Слепое пятно Чёрный список Пожарные Чикаго Полиция Чикаго Медики Чикаго Отличные новости
 10 маяNBC продлил сериал «Заложница» на второй сезон 8 маяNBC снимет первый сезон «Школы драмы» с Джошем Рэднором 5 маяNBC закрыл «Изумрудный город» после первого сезона 20 марта«Миднайт, Техас» — дата выхода и трейлер 12 февраляСара Шахи снимется в пилоте триллера о виртуальной реальности «Грёза» 8 февраляNBC экранизирует сборник рассказов Шарлин Харрис
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 24–30 апреля

Тоже интересно

 
Отрывок из второго сезона сериала «Сорвиголова»
 
Кино Новый, нищий и аутентичный Человек-паук
 
Игры Седьмой трейлер игры Batman: Arkham Knight
 
Кино «Тор: Рагнарёк» — промо-арт и кадры
 
КиноИгры Новые кадры из фильма «Варкрафт»
 
Аниме ЕВА-210: начинаем обсуждать новый сезон
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика