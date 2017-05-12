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Первоисточники: deadline.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Ана де ла Регера составит компанию Билли Бобу Торнтону во втором сезоне драмы «Голиаф»

Ана де ла Регера («Нарки») утверждена на главную роль в пару к Билли Бобу Торнтону во втором сезоне обласканной критиками юридической драмы «Голиаф» от Amazon. В центре сюжета — потерявший всё опальный адвокат Билли Макбрайд, внезапно получивший шанс отомстить обидчикам и вернутся в седло.

Ане де ла Регере досталась роль Марисоль Сильвы — члена городского совета от злачного района Венис, пытающейся стать первым мэром Лос-Анджелеса латиноамериканского происхождения. После убийства белого мальчика из Брентвуда на её территории Марисоль поднимает проблему двойных стандартов, когда приезжие белые богачи получают куда больше внимания полиции и СМИ, чем жертвы убийства из местных.

Над сценарием по-прежнему трудятся Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь») и Джонатан Шапиро («Чёрный список»). Во втором сезоне в качестве шоураннера к ним присоединится Клайд Филлипс («Декстер»). Все трое также числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Россом Файнменом. Первый и последний эпизоды срежиссирует Уолтер Хилл («Байки из склепа»). Дата премьеры нового сезона пока не объявлена.

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