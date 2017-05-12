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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Продолжение «Сплита» и «Неуязвимого» будет с традиционным бюджетом

Фильм режиссёра М. Найта Шьямалана «Стекло» (Glass) — продолжение «Сплита» и «Неуязвимого» — будет вынужден заметно увеличить бюджет.

«Сплит» стоил $ 9 млн и собрал $ 275 млн; повторить этот фокус вряд ли получится. Продюсер ленты Джейсон Блум уточнил, что бюджет будет более традиционным, но всё равно небольшим по-голливудским меркам.

Скорее всего, «Стекло» будет на уровне или чуть меньше того же самого «Неуязвимого», на которого потратили $ 75 млн (и собрали $ 248 млн).

Поскольку в сюжет возвращаются персонажи Брюса Уиллиса и Сэма Л. Джексона, то графа «гонорары» станет более тяжелой. Уиллис иногда требует один миллион за один съёмочный день, Джексон может обойтись в семь миллионов (столько ему платят в Marvel за один фильм) . Наверняка Макэвой тоже потребует увеличения вознаграждения.

Сценарий уже готов, но Блум его ещё не читал. Съёмки планируют начать в этом году, ведь премьера уже намечена на 18 января 2019 года. Сюжет сведёт всех ключевых героев и злодеев из предыдущих фильмов: Дэвида Данна (Уиллис), Элайджу Прайса (Джексон), Кевина (Макэвой) и Кейси Кук (Аня Тейлор Джой).

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