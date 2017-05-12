Кабельный канал Starz не стал гневить небожителей и поспешил продлить «Американских богов» на второй сезон. Сериал — экранизация одноимённого урбанистического романа-фэнтези Нила Геймана — стартовал совсем недавно и успел нахвататься положительных отзывов и от критиков, и от зрительской публики.

Это история эпического и жестокого противостояния чахнущих от человеческого невнимания богов древнего мира и совсем недавно обретших собственные алтари божеств современности, которые воплощают всё, во что верят и чего страшатся люди высокотехнологичного века. Главный герой Тень, едва покинув тюремную камеру, становится телохранителем таинственного мистера Среды и его помощником в почти невыполнимой миссии — собрать на финальную битву старых богов.

В сериале снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Джиллиан Андерсан, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс и другие.

Шоураннерами и сценаристами сериала выступают Брайан Фуллер («Ганнибал») и Смайкл Грин («Герои»), а режиссёром — Дэвид Слэйд («Во все тяжкие»). Производственный процесс на контроле у FremantleMedia North America. Выход второго сезона «Американских богов», который, по слухам, будет насчитывать не меньше восьми эпизодов, запланирован на середину следующего года.