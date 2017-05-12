Syfy планирует экранизировать «Ночной полёт» Дж. Р. Р. Мартина

Творческое наследие Джорджа Мартина продолжают растаскивать на материал для многосерийных экранизаций. Вот и кабельный канал Syfy отхватил себе кусок литературного пирога, положив глаз на рассказ автора «Песни Льда и Огня» под названием «Ночной полёт» (Nightflyers).

События литературного первоисточника разворачиваются в будущем — накануне разрушения Земли. Команда исследователей отправляется на экипированном по последнему слову техники звездолёте на перехват инопланетного корабля, который может стать ключом к спасению планеты. До цели остаётся всего ничего, когда экипаж обнаруживает, что бортовой компьютер судна саботирует их миссию, грозя окунуть команду в водоворот невыразимых кошмаров.

К слову, «Ночной полёт» успел пережить полнометражную экранизацию — в 1987 году на большие экраны вышел одноимённый фантастический триллер под режиссурой Роберта Коллектора.

Сценарной адаптацией займётся Джеффри Бюхлер («Полуночный экспресс»). Он же числится исполнительным продюсером проекта. Производство курирует Universal Cable Productions. Сам Мартин в производственный процесс не вовлечён.