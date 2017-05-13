Последний шанс купить Alan Wake

Если вы входите в число людей, давно интересовавшихся хоррор-экшеном Alan Wake, но всё никак не решавшихся купить и поиграть в это сравнительно старое творение Remedy, то у вас остался последний шанс. Из-за окончания прав на музыку, лицензированную для игры, через два дня Alan Wake исчезнет из продажи в Steam и других цифровых сервисов (ну а новых дисков издатели не печатали уже давным-давно).

Впрочем, бежать за игрой сломя голову не следует, ведь сегодня она всё ещё стоит свои привычные 500 рублей, в то время как завтра стартует прощальная распродажа, в рамках которой цену снизят на 90%. Достойное предложение, согласитесь.