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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Мобильный доспех Гандам: Сумеречная Ось» — сэйю и трейлер

На официальном сайте экранизации ранобе «Мобильный доспех Гандам: Сумеречная Ось» (Mobile Suit Gundam Twilight Axis) вдобавок к авторскому составу, появились список сэйю, озвучивающих главных героев, трейлер, а также подробности формата аниме. Сериал будет состоять из шести серий, первые пять из которых будут трехминутными, последний же эпизод запланирован восьмиминутным. Первая серия будет доступна на официальном Youtube-канале Sunrise уже 23 июня, а дальше они будут выходить раз в неделю.

Сэйю
Арлетт Армазю Риса Щимизу Амира в «Ярости Бахамута: Происхождение», Кагари в «Ущио и Торе»
Бывший военный инженер Зеона во время Однолетней войны. После битвы за А Баоа Ку перевелась на Ось и участвовала в разработке новых мобильных доспехов. После Второй неозеонской войны скрывалась вместе с Дантоном на Сайд 6, но когда отряд специального назначения «Мастима» попросил её помощи, вернулась на Ось.
Дантон Хайлег Щуухей Сакагучи Юуске Такиноэ в «Волейболе», Макадзима в «Чёрной пуле»
Бывший пилот-испытатель мобильных доспехов с Оси, служивший в войсках Герцогства Зеон, а позже под знамёнами Нео Зеона. Пилотировал мобильные доспехи для сбора данных. Вместе с Арлетт скрывался на Сайд 6 после Второй неозеонской войны. Там он управлял прачечной. Когда его навещает Мехмет, он хватается за возможность вернуться на Ось, где на его команду нападает неизвестный враг, и Дантон вынужден столкнуться со своим прошлым.
Мехмет Мерка Дайсуке Оно Сэй Ханда в «Баракамоне», Хейвадзима Щизуо в «Дюрараре!»
Член «Департамента 6», разведывательной организации Земной Федерации, старший лейтенант и командующий офицер отряда специального назначения «Мастима». Возглавляет операцию внутри Оси, целью которой является подтверждение существования там исследовательской лаборатории психофреймов и сбор разведданных о ней. Берёт Арлетт и Дантона в качестве проводников.
Квентин Фермо Тощики Масуда Чикара Энощита в «Волейболе», Эйдзиро Кирищима в «Моей геройской академии»
Аугментированный человек, работающий на загадочную военизированную организацию «Барнум» и атакующий отряд «Мастима», исследующий Ось. В прошлом был связан с Исследовательской базой ньютайпов «Августа», принадлежавшей силам Земной Федерации, где мог быть жертвой различных экспериментов. Его текущие цели и мотивы появления на Оси неизвестны.

Год UC 0096. Всего несколько месяцев прошло после инцидента вокруг Коробки Лапласа. Силы Земной Федерации отправили небольшую группу следователей к остаткам Оси, дрейфующей вне Земной Сферы. Помимо военных, в группу включены двое гражданских: Арлетт Алмаж и Дантон Хилег. Оба в прошлом работали на Герцогство Зеон и Нео-Зеон как инженер и пилот-испытатель соответственно. Проникнув на Ось, внутри базы, где не должно быть ни души, группа подвергается неожиданному нападению. В итоге Арлетт и Дантон сталкиваются с инцидентом, масштаб которого они и представить не могли.

Авторы
Режиссёр Се Дзюн Ким аниматор «Ванпанчмена»
Сценарист Ark Performance
Дизайнер механизмов Щинго Абе аниматор «Ванпанчмена»
Арт-дизайнер Хидеки Накамура «Ярость Бахамута: Происхождение»
Студия Такащи Оомама «Город-замок Одуванчик»
Студия Sunrise
 
 
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Видео Мобильный доспех Гандам: Сумеречная Ось (Mobile Suit Gundam Twilight AXIS)
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