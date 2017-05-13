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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

USA Network заказал съёмки первого сезона «Проклятия» с Логаном Маршаллом-Грином

Кабельный канал USA Network, одобрив отснятый в сентябре пилотный эпизод, дал зелёный свет съёмкам полного первого сезона остросюжетной драмы под названием «Проклятие». Одну из главных ролей в сериале играет Логан Маршалл-Грин («Наёмник Куорри»). Производством руководит Universal Cable Productions.

К проекту на правах сопродюсера подключился Netflix. Вдобавок потоковый сервис получил права на показ сериала за пределами США.

События криминальной драмы разворачиваются в 1930-х годах прошлого века в Айове. Сет Дэвенпорт (Киллиан Скотт), выдавая себя за проповедника, готовит бунт против промышленного магната, с которым его связывает тёмное прошлое. Но Дэвенпорт пока не знает, что для срыва забастовки рабочих толстосум нанял умелого штрейкбрехера и безжалостного наёмника Крили Тёрнера (Маршалл-Грин).

В постоянный актёрский состав сериала вошли Сара Джонс, Частен Хармон, Кристофер Хейердал, Мелинда Пейдж Хэмилтон, Джо Адлер и Нола Аугустсон.

Пилотный эпизод срежиссировал Дэвид Маккензи («Любой ценой») по сценарию Тони Тоста («Лонгмайр»); оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Джеймсом Мэнголдом («Логан: Росомаха»), Гаймоном Кеседи («Игра престолов») и Дэниэлом Раппапортом. Премьера сериала запланирована на октябрь.

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