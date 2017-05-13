Фанарт: «Коубы» о Всеяредакции

Мы до неприличия долго ничего не делали со всевозможным фанартом, который нам присылали читатели через раздел обратной связи (см. кнопку с восклицательным знаком в меню сайта) — всё думали завести под это специальный раздел, да руки не дошли. Скорее всего, когда-нибудь дойдут, но лучше уж выложить сейчас весь новый фанарт, чем ждать у моря погоды.

Сделаем мы это в пару заходов, и начнём, пожалуй, с «коубов». Если кто-то не знает, что это такое, то мы даже объяснять не будем — вы в интернете или где? Эти самые коубы читатели слали нам и через форму обратной связи, и кидали на почту, и оставляли в комментариях — по разному. Всё творчество, как-то связанное с КГ, мы аккумулировали на своей коуб-страничке coub.com/kgportal — набралось почти два десятка роликов.

Ну а для этой новости мы отобрали семь лучших коубов — можете начать знакомство с ними (в скобках указаны авторы). Если мы что-то упустили — обязательно сообщите нам об этом через обратную связь. Ну и все новинки тоже кидайте туда — постараемся о них не забывать:

The Life of Kuzmin (Алексей Бусыгин)

Лущинский о Диггерах (Miib Sooza)

Рецензия Михаила Судакова на «Дизлайк» (Антон Боровко)

Стандартный КГ-Подкаст (Boozing)

Dart Luschinskiy (Miib Sooza)

Ю. Лущинский и Хор – Duel Of The Fates (Arsen solarson)

KG - на колесах (Oleg Kvashnin)