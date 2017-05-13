 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
КГ играет: Alan Wake Amazon взялся за экранизацию «Опасной книги для мальчиков» Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Dawn of War 3 Подарки игр в Steam изменились «Код Гиасс: Возрождённый Лелуш» — трейлер
 
2
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Фанарт: «Коубы» о Всеяредакции

Мы до неприличия долго ничего не делали со всевозможным фанартом, который нам присылали читатели через раздел обратной связи (см. кнопку с восклицательным знаком в меню сайта) — всё думали завести под это специальный раздел, да руки не дошли. Скорее всего, когда-нибудь дойдут, но лучше уж выложить сейчас весь новый фанарт, чем ждать у моря погоды.

Сделаем мы это в пару заходов, и начнём, пожалуй, с «коубов». Если кто-то не знает, что это такое, то мы даже объяснять не будем — вы в интернете или где? Эти самые коубы читатели слали нам и через форму обратной связи, и кидали на почту, и оставляли в комментариях — по разному. Всё творчество, как-то связанное с КГ, мы аккумулировали на своей коуб-страничке coub.com/kgportal — набралось почти два десятка роликов.

Ну а для этой новости мы отобрали семь лучших коубов — можете начать знакомство с ними (в скобках указаны авторы). Если мы что-то упустили — обязательно сообщите нам об этом через обратную связь. Ну и все новинки тоже кидайте туда — постараемся о них не забывать:

The Life of Kuzmin (Алексей Бусыгин)

Лущинский о Диггерах (Miib Sooza)

Рецензия Михаила Судакова на «Дизлайк» (Антон Боровко)

Стандартный КГ-Подкаст (Boozing)

Dart Luschinskiy (Miib Sooza)

Ю. Лущинский и Хор – Duel Of The Fates (Arsen solarson)

KG - на колесах (Oleg Kvashnin)

2 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
DC Films — новый командный центр с двумя капитанами
 
«Тор: Рагнарёк» — тизер-трейлер
 
Трейлер нового фильма Гая Ричи про короля Артура
 
Третий трейлер мультфильма «Кубо. Легенда о самурае»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 84
 
Трейлер фильма «Атака на титана»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика