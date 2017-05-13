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Первоисточники: deadline.comtvseriesfinale.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

FOX продлил «Изгоняющего дьявола» на второй сезон

Известный своей беспощадностью в отношении низкорейтинговых новичков FOX намедни сумел всех удивить — телеканал подарил второй сезон сериалу «Изгоняющий дьявола». А ведь отсутствие каких-либо новостей о судьбе проекта, чей первый сезон завершился ещё в декабре, яростно намекало на стопроцентное закрытие проекта. Но не тут-то было — телеэкранизация одноимённого романа Уильяма Питера Блэтти, несмотря на низкие рейтинги получившая тёплый приём у критиков и зрителей, сумела выжить.

Мистический триллер, события которого перенесены в современность, повествует о смиренном, самоотверженном отце Томасе Ортеге (Альфонсо Эррера) и пылком божьем воине отце Маркусе Лэнге (Бен Дэниелс), которым, невзирая на разность взглядов, предстоит объединиться в неравной битве со злом в виде демонической одержимости в одной семье. Второй сезон «Изгоняющего дьявола», по словам создателей, откроет новую главу в противостоянии божьих воинов и могущественных демонов, мечтающий поработить человечество.

Ходят слухи, что проект сменит шоураннера, и второй сезон «Изгоняющего дьявола» возглавит уже другой автор. Наряду с Эррерой и Дэниелсом в продолжении истории к своим ролям вернутся Джина Дэвис, Алан Рак, Брианна Хоуи и Ханна Касулка

Над сценарием сериала работает Джереми Слэйтер («Эффект Лазаря»), он же выступает его исполнительным продюсером Наряду с Ролином Джонсом, Рупертом Уайаттом, Роем Ли, Джеймсом Робинсоном, Дэвидом Робинсоном и Барбарой Уолл. Производство на контроле у 20th Century Fox Television.

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