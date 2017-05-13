Коротко об аниме: Судьба и звук

4 августа свет увидит 27-й том манги «Волейбол» (Haikyu!!), вместе с которым будет поставляться DVD с эксклюзивным эпизодом аниме. Кроме того, осенью сериал получит две полнометражки-компиляции. Первая под названием «Волейбол: Гений и чувство» (Haikyu!! Sainō to Sense) расскажет о матче против школы Аобадзёсай из первого сезона, вторая, «Волейбол: Битва концепций» (Haikyu!! Concept no Tatakai), про матч против Академии Щираторидзава из третьего сезона.