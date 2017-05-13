Коротко об аниме: Судьба и звук

Первая полнометражка из трилогии «Судьба: Ночь Схватки — Прикосновение Небес» получила название «Судьба: Ночь Схватки — Прикосновение Небес I: Цветок предзнаменования» (Fate/stay night: Heaven's Feel I. presage flower), в японском прокате она стартует 14 октября.
Первый эпизод второй сюжетной арки (и пятый всего) аниме «Мобильный доспех Гандам. Начало» (Kidō Senshi Gundam: The Origin) выйдет 2 сентября.
Сериал «Дитя Хаоса» заполучит дополнительный 50-минутный эпизод-эпилог под названием «Дитя Хаоса: Тихое небо» (Chaos;Child Silent Sky). С 17 июня его начнут показывать в избранных японских кинотеатрах.
К касту сериала «Жизнь кентавра» (Centaur no Nayami) присоединилась Акане Кирю, которая озвучит Щино, кузину главной героини Химено, в которой души не чает.
В октябре стартуют вторые сезоны сериалов «Любовь вживую: Солнечный свет» (Love Live! Sunshine!!), «Классикалоиды» (Classicaloid) и «Мартовский лев» (Sangatsu no Lion).
Сериал «Танец с дьяволами» этой осенью получит полнометражное продолжение под названием «Танец с дьяволами: Фортуна» (Dance with Devils: Fortuna). Делает его та же команда, озвучивают те же сэйю.
Выходящий 27 сентября второй бокс-сет BD/DVD-издания сериала «Клуб кабуки» (Kabukibu!) будет содержать OVA-эпизод.
4 августа свет увидит 27-й том манги «Волейбол» (Haikyu!!), вместе с которым будет поставляться DVD с эксклюзивным эпизодом аниме. Кроме того, осенью сериал получит две полнометражки-компиляции. Первая под названием «Волейбол: Гений и чувство» (Haikyu!! Sainō to Sense) расскажет о матче против школы Аобадзёсай из первого сезона, вторая, «Волейбол: Битва концепций» (Haikyu!! Concept no Tatakai), про матч против Академии Щираторидзава из третьего сезона.
Новое пополнение франчайза WIXOSS, которое мы просто обзовём «Викросс 4» (Lostorage conflated WIXOSS) выйдет осенью, причём не в формате телесериала.
Осенью же в японский прокат выйдет вторая полнометражка «Звук! Эуфониум» (Hibike! Euphonium), которая станет рекапом второго сезона сериала.
Выходящий 27 сентября BD-бокс сериала «Канал А» (A Channel) будет содержать абсолютно новый OVA-эпизод (а заодно и все старые).
Сериал «Громкая мечта» (BanG Dream!) получит OVA-эпизод, который добавят на седьмой том BD-издания аниме, выходящего 22 ноября.
К касту сериала «Истории об аниме» (Anime-Gataris) примкнула Рие Такахащи (Мегумин в «Благослови этот чудесный мир!»), которая озвучит персонажа по имени Юи Обата.
В комплекте с 20 томом манги «Синий экзорцист» (Ao no Exorcist), выходящим 4 октября, будет поставляться DVD с OVA-эпизодом.