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Коротко об аниме: Судьба и звук

  • 4 августа свет увидит 27-й том манги «Волейбол» (Haikyu!!), вместе с которым будет поставляться DVD с эксклюзивным эпизодом аниме. Кроме того, осенью сериал получит две полнометражки-компиляции. Первая под названием «Волейбол: Гений и чувство» (Haikyu!! Sainō to Sense) расскажет о матче против школы Аобадзёсай из первого сезона, вторая, «Волейбол: Битва концепций» (Haikyu!! Concept no Tatakai), про матч против Академии Щираторидзава из третьего сезона.

  • Новое пополнение франчайза WIXOSS, которое мы просто обзовём «Викросс 4» (Lostorage conflated WIXOSS) выйдет осенью, причём не в формате телесериала.

  • Осенью же в японский прокат выйдет вторая полнометражка «Звук! Эуфониум» (Hibike! Euphonium), которая станет рекапом второго сезона сериала.

  • Выходящий 27 сентября BD-бокс сериала «Канал А» (A Channel) будет содержать абсолютно новый OVA-эпизод (а заодно и все старые).

  • Сериал «Громкая мечта» (BanG Dream!) получит OVA-эпизод, который добавят на седьмой том BD-издания аниме, выходящего 22 ноября.

  • К касту сериала «Истории об аниме» (Anime-Gataris) примкнула Рие Такахащи (Мегумин в «Благослови этот чудесный мир!»), которая озвучит персонажа по имени Юи Обата.

  • В комплекте с 20 томом манги «Синий экзорцист» (Ao no Exorcist), выходящим 4 октября, будет поставляться DVD с OVA-эпизодом.

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 5 маяКоротко об аниме: Богини и ведьмы
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Сериалы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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