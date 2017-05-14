«Кайто и Анса» — авторы, сэйю, трейлер

В летнем сезоне стартует оригинальный сериал «Кайто и Анса» (Kaito × Ansa) от авторов «Головоломки» и имеющий к ней какое-то отношение (то ли спин-офф, то ли сиквел). Синопсиса у аниме пока нет, но, судя по всему, оно будет про двух парней в гейских костюмах, решающих головоломки назло третьему.

Авторы Режиссёр Наоя Фукущи «Головоломка» Сценарист Кохей Като Дизайнеры персонажей Эрина Такаянаги, Юи Като, Хитоми Такано «Головоломка» Студия Tengu Kobou