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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Кайто и Анса» — авторы, сэйю, трейлер

В летнем сезоне стартует оригинальный сериал «Кайто и Анса» (Kaito × Ansa) от авторов «Головоломки» и имеющий к ней какое-то отношение (то ли спин-офф, то ли сиквел). Синопсиса у аниме пока нет, но, судя по всему, оно будет про двух парней в гейских костюмах, решающих головоломки назло третьему.

Авторы
Режиссёр Наоя Фукущи «Головоломка»
Сценарист Кохей Като
Дизайнеры персонажей Эрина Такаянаги, Юи Като, Хитоми Такано «Головоломка»
Студия Tengu Kobou

Сэйю
Кайто Аэн Кадзуки Катоу Кикё в «Учителе-киллере Реборне»
Анса Арищин Такахиро Сакурай Сузаку в «Коде Гиасс»
Геничиро Тенрю профессиональный рестлер
 
 
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Видео Кайто и Анса (Kaito × Ansa)
 24 июля 2016 годаАнонс аниме «Головоломка»
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