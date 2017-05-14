«Кайто и Анса» — авторы, сэйю, трейлер

В летнем сезоне стартует оригинальный сериал «Кайто и Анса» (Kaito × Ansa) от авторов «Головоломки» и имеющий к ней какое-то отношение (то ли спин-офф, то ли сиквел). Синопсиса у аниме пока нет, но, судя по всему, оно будет про двух парней в гейских костюмах, решающих головоломки назло третьему.
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Авторы
|Режиссёр
|Наоя Фукущи
|«Головоломка»
|Сценарист
|Кохей Като
|Дизайнеры персонажей
|Эрина Такаянаги, Юи Като, Хитоми Такано
|«Головоломка»
|Студия
|Tengu Kobou
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Сэйю
|Кайто Аэн
|Кадзуки Катоу
|Кикё в «Учителе-киллере Реборне»
|Анса Арищин
|Такахиро Сакурай
|Сузаку в «Коде Гиасс»
|Геничиро Тенрю
|профессиональный рестлер