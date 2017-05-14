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Первоисточники: www.youtube.comwww.roadtovr.com Прямая ссылка на новость:

VR для Half-Life 2 и Payday 2

Многие не без оснований считают, что одна из главных проблем VR — нехватка крупных блокбастеров, поддерживающих технологию. Что ж, в обозримом будущем как минимум у PC-шлемов проблем с этим станет чуточку меньше, ведь VR-режимы получат две пусть старых, но вечно популярных игры: Half-Life 2 и Payday 2.

Впрочем, тут не обойтись без некоторых уточнений. С Payday 2 VR всё понятно: разработкой дополнения занимаются авторы самой игры, так что с релизом всё практически наверняка будет в порядке. Half-Life 2: VR, тем временем — фанатский мод. Как известно, Valve к творчеству поклонников относится положительно, так что мешать его появлению в Steam они вряд ли будут, но работа на энтузиазме — штука такая. Даже если разработка уж завершена на 90%, она всё равно может застрять на годы. Или не застрять — тут уж как повезёт.

Для начала Half-Life 2: VR требуется помощь с прохождением через Steam Greenlight. После этого авторы планируют добавить VR-режим сначала к основной кампании HL2, потом к эпизодам, ну а следом подумают и о поддержке мультиплеера с кооперативом.

Как Half-Life 2: VR, так и Payday 2 VR будут бесплатны для всех владельцев самих игр.

Тизер Payday 2 VR:

 
 

Трейлер Half-Life 2: VR:

 
 
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Темы
 
Видео Half-Life 2 (PC, PlayStation 3, Xbox 360) Payday 2 (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
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