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Первоисточник: www.paradoxplaza.com Прямая ссылка на новость:

Paradox Interactive колонизирует Марс

Вышедшая в начале прошлого года экономическая стратегия о покорении Марса Offworld Trading Company доказала, что из соседней с нами планеты уже сейчас можно качать деньги. А там, где водятся прибыли, должна быть и здоровая конкуренция. К виртуальному покорению красной планеты присоединился издатель Paradox Interactive, который запустил разработку своей экономической стратегии про те же самые марсианские пески.

Игра получила называние Surviving Mars и ответственной за неё будет болгарская студия Haemimont Games. У команды за плечами семнадцать лет разработки экономических стратегий в разных сеттингах: был и Рим в Imperium Romanum, и великая депрессия в США в Omerta — City of Gangsters, и острова в Латинской Америке в Tropico 3 и всех последующих продолжениях. После такого и покорение Марса не станет для них сложной задачей.

В Surviving Mars игрокам предстоит окунуться в будни колонизатора, начиная свой путь от приземления на Марсе, создания поселений и поиска ресурсов. Дальше — больше. Они будут решать как рядовые, так и совершенно неожиданные проблемы вплоть до метеоритных дождей и песчаных бурь. Разработчики обещают, что основным ресурсом в Surviving Mars станут люди, а каждого колониста сделают личностью со своими запросами и проблемами, которыми игрокам также предстоит заняться.

Surviving Mars, несмотря на жанр, заглянет не только на PC и Mac, но и на консоли Xbox One и PS4. Релиз намечен на 2018 год, а пока можно посмотреть на трейлер, обещающий множество сложностей при покорении Марса.

 
 
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Кадры из игры Surviving Mars
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Галерея Видео Surviving Mars (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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