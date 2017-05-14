Новости игр — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Dawn of War 3.
- Рецензия и отзывы на игру Guardians of the Galaxy: Episode 1 - Tangled Up in Blue.
- Рецензия и отзывы на игру The Walking Dead - A New Frontier: Episode 4 - Thicker Than Water.
- Сокращения в студии, создавшей Mass Effect: Andromeda — жаль не закрытие, но и так неплохо.
- Новая игра от BioWare задержится — но это никак не связано с реакцией на Mass Effect: Andromeda, нет-нет.
- Square Enix продаёт авторов Hitman — лишь бы вместе с правами на серию.
- Thief 2014, вероятно, получит сиквел — или какую-нибудь проходную мобилочку — тут ничего нельзя исключать.
- Анонс Vanquish на PC — игра выйдет уже в этом месяце.
- Последний шанс купить Alan Wake — причём со скидкой в 90%.
- Mixed Reality — это как VR, только от Microsoft — ну ладно, ещё там есть глядящие наружу камеры.
- Ancestors — стратегия от авторов Hatred — что для одной игры было неоправданной жестокостью, то для другой станет «исторической достоверностью».
- Новая Need for Speed выйдет в 2017 — но пока у неё даже названия нет.